Украинские фанаты "в сухую" перекричали россиян на исторической битве по футзалу (видео)

Украинские болельщики полностью заглушили поддержку россиян

На арене Ziggo Dome в Амстердаме (Нидерланды) в рамках полуфинала чемпионата Европы по футзалу сборная Украины провела матч со сборной России.

Матч закончился со счетом 2:3 в пользу россиян.

Однако запомнился этот спортивный поединок не только счетом и значительным количеством нереализованных моментов, а и невероятной активностью украинских болельщиков.

Украинцы крайне активно поддерживали свою команду, громогласно исполнив перед началом матча гимн Украины, а во время спортивного поединка знаменитую песню "Червона рута".

Также футбольные фаны активно поддерживали украинских спортсменов патриотическими лозунгами, особенно когда последние забивали голы в ворота соперников.

Не обошлось и без морального прессинга со стороны украинских болельщиков на соперников — украинцы исполнили известные кричалки "Кто не скачет — тот м***ль" и кричалку про президента РФ Владимира Путина.

В целом же на протяжении всего матча украинские болельщики были настолько активны, что поддержки команды-соперника — россиян — слышно не было вообще.

После матча игрок сборной Украины Евгений Сирый поделился своим восхищением оказанной болельщиками поддержкой.

"Сумасшедшая поддержка. Я не знаю – наверное, даже в большом футболе такой поддержки не существует. Что сегодня творилось на арене – я не представляю, если бы не ковид и была возможность заполнить всю арену, что бы тут творилось. Это было бы что-то невероятное", — прокомментировал Сирый.

Видео голов в матче Евро-2022 по футзалу между украинцами и россиянами смотрите в нашем материале.