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Українські фанати "у суху" перекричали росіян на історичній битві за футзалом (відео)

Автор
Дмитро Іщенко Дмитро Іщенко
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Підтримка українських уболівальників під час матчу збірної України з росіянами була неймовірною Новина оновлена 04 лютого 2022, 20:46
Підтримка українських уболівальників під час матчу збірної України з росіянами була неймовірною

Українські вболівальники повністю заглушили підтримку росіян

На арені Ziggo Dome в Амстердамі (Нідерланди) у рамках півфіналу чемпіонату Європи з футзалу збірна України провела матч зі збірною Росії.

Матч закінчився з рахунком 2:3 на користь росіян.

Проте запам’ятався цей спортивний поєдинок не лише рахунком та значною кількістю нереалізованих моментів, а й неймовірною активністю українських уболівальників.

Українці дуже активно підтримували свою команду, гучно виконавши перед початком матчу гімн України, а під час спортивного поєдинку — знамениту "Червону руту".

Також футбольні фани активно підтримували українських спортсменів патріотичними гаслами, особливо коли останні забивали голи у ворота суперників.

Не обійшлося і без морального пресингу з боку українських уболівальників на суперників — українці виконали відомі кричалки "Хто не скаче — той м***ль" та кричалку про президента РФ Володимира Путіна.

Загалом протягом усього матчу українські вболівальники були настільки активними, що підтримки команди-суперника — росіян — чути не було взагалі.

Після матчу гравець збірної України Євген Сірий поділився своїм захопленням підтримкою вболівальників.

"Божевільна підтримка. Я не знаю — напевно, навіть у великому футболі такої підтримки не існує. Що сьогодні діялося на арені — я не уявляю, якби не ковід і була можливість заповнити всю арену, що б тут діялося. Це було б щось неймовірне", — прокоментував Сірий.

Відео голів у матчі Євро-2022 з футзалу між українцями та росіянами дивіться у нашому матеріалі.

Теги:
#Україна #Футбол #Фанати #Росія #Вболівальники #Футзал #Кричалки
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