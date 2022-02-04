Україна у матчі-трилері програла Росії у півфіналі Євро-2022 з футзалу (відео)

Українці вперше за довгий час зіграли проти росіян.

У п’ятницю, 4 лютого, збірна України з футзалу, яка сенсаційно вибила у минулому раунді Казахстан (3:5), провела матч 1/2 фіналу чемпіонату Європи з футзалу з командою Росії. Зустріч відбулася на арені Ziggo Dome в Амстердамі (Нідерланди) та завершилася з рахунком 2:3 на користь росіян.

Перший тайм подарував уболівальникам чимало емоцій. Українці пропустили два абсурдні голи, авторами яких стали Антон Соколов та Андрій Афанасьєв, проте потім відіграли один м’яч після гарматного удару Євгена Сірого. У другому таймі команди обмінялися голами — відзначилися Артем Ніязов та Данило Абакшин. За рахунку 2:3 українці не реалізували 6-метровий пенальті.

Повний відеоогляд зустрічі буде доступний тут пізніше.

Нагадаємо, у другому півфіналі зіграють Португалія та Іспанія (початок — о 21:00 за київським часом). Матчі за третє місце та фінал відбудуться у неділю, 6 лютого.

Раніше Телеграф повідомляв, що українці емоційно виконали "Червону руту" після перемоги над Казахстаном. Росія у чвертьфіналі насилу переграла Грузію (3:1).

Нагадаємо, автором кумедного промаху на Євро-2022 став українець Ігор Корсун, який "пожалів" сербів під час матчу на груповій стадії турніру. До речі, саме збірна Сербії допомогла "Жовто-синім" пройти у плей-офф чемпіонату Європи.