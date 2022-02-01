Збірна України душевно заспівала "Червону руту" після історичного успіху на Євро-2022 (відео)

Команда відсвяткувала успіх.

Національна збірна України з футзалу вперше за 17 років зуміла пройти у півфінал чемпіонату Європи, перемігши у чвертьфіналі команду Казахстану (3:5). Після гри спортсмени заспівали відому українську пісню.

Про це повідомляє офіційна сторінка Української асоціації футболу в Instagram.

Українські збірники після успіху заспівали знаменитий хіт "Червона рута". Футзалісти щиро виконали пісню, перебуваючи в автобусі на шляху до готелю.

"Емоційно, щиро, від душі. "Червона рута" від збірної України з футзалу", — поділилися відео в УАФ.

Нагадаємо, півфінальні матчі Євро-2022 відбудуться у п’ятницю, 4 лютого. Суперник збірної України визначиться у вівторок, 1 лютого у матчі Росія – Грузія. До речі, росіяни є беззаперечними фаворитами чвертьфіналу. Усі поєдинки футзального Євро-2022 відбуваються в Амстердамі (Нідерланди).

Відеоогляд матчу Україна — Казахстан:

Додамо, що востаннє українці грали у півфіналі ЧЄ-2022 у 2005 році. Тоді "Жовто-сині" посіли 4 місце.

Нагадаємо, українець Ігор Корсун на груповій стадії чемпіонату Європи "відзначився" неймовірним промахом у переможному поєдинку із сербами (1:6).