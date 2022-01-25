Українець відзначився промахом століття на Євро (відео)

Гравець надовго запам’ятає цей момент.

На чемпіонаті Європи з футзалу, де виступає збірна України, з одним із наших гравців стався конфуз.

У поєдинку другого туру групового раунду Україна — Сербія глядачі стали свідками "гри в одні ворота". "Жовто-сині" знищили суперників із рахунком 6:1. За рахунку 5:0 українець Ігор Корсун вийшов на побачення з порожніми воротами, проте оступився і надто далеко відпустив м’яч, який відлетів за лицьову лінію. Коментатор навіть розсміявся, побачивши подібний конфуз. На щастя, для збірної України ця невдача ніяк не вплинула на результат. Під завісу зустрічі Корсун реабілітувався та забив гол у порожні ворота з дальньої дистанції.

Відео промаху Ігоря Корсуна:

Відеоогляд матчу Україна — Сербія:

Додамо, що ця перемога дозволила збірній України зберегти шанси потрапити до плей-офф. Все вирішиться в останньому турі, який відбудеться 28 січня. У п’ятницю нашій команді протистоятиме грізна Португалія. Після поразки від Нідерландів (2:3) "Жовто-синім" потрібно брати очки у цій зустрічі, щоб сподіватися на вихід із групи. У плей-офф вирушать дві найкращі команди квартету.

Турнірне становище команд:

Турнірне становище команд у групі А на Євро-2022 з футзалу

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