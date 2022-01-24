Збірній Росії на Євро зарахували гол, забитий не за правилами (відео)

Суперники росіян незадоволені суддівством.

На чемпіонаті Європи з гандболу у матчі групової стадії між командами Росії та Польщі стався скандал.

Відповідне відео опубліковано на YouTube-каналі The Home of Handball.

За кілька секунд до закінчення зустрічі поляки повели в один м’яч. Здавалося, поразка росіян неминуча, проте Сергій Марк Косоротов був іншої думки. Російський гандболіст після тайм-ауту з метрів 16 закинув м’яч у сітку воріт — нічия! Однак повтор показав, що росіянин зробив чотири кроки з м’ячем перед кидком (у гандболі дозволяється три, — прим. ред.). Таким чином, вирішальний гол у цьому поєдинку було забито не за правилами. Додамо, що Росія та Польща не зуміли подолати груповий бар’єр та достроково припинили боротьбу на турнірі.

Федерація гандболу Польщі подала протест на результат матчу з Росією, передає sportowefakty.

"Ми відправили листа в EHF (Європейську федерацію гандболу). Не знаю, чи це вплине, але ми чекаємо відповіді. Хотіли показати, що ми не згодні з рішенням рефері", — заявив тренер польської команди Патрік Ромбель.

Додамо, що арбітри поєдинку, сестри Жюлі та Шарлотт Бонавентура із Франції, переглядали відеоповтор, проте лише для того, щоб переконатися, що м’яч влучив у ворота до фінального свистка. Відповідно до правил відеоповтор не використовується для фіксування пробіжок.

Раніше повідомлялося, що нідерландський гонщик звинуватив росіян у шахрайстві на "Дакарі".