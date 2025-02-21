Залишилася без спадщини і звинуватила мачуху в споюванні батька: як виглядає єдина дочка легенди кіно Пуговкіна

Третя дружина не давала Олені бачитися з батьком

Відомий актор Михайло Пуговкін, який помер у 2008 році, був одружений тричі. Але тільки завдяки першій дружині йому вдалося пізнати радість батьківства. У радянського актора народилася єдина дочка Олена, та тільки спадщину він їй не залишив.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає дочка зірки фільмів "Спортлото-82" та "Весілля у Малинівці" Михайла Пуговкіна і чим вона займається. Виявилося, що єдиній спадкоємиці актора було важко підтримувати з ним стосунки.

Що відомо про особисте життя актора Михайла Пуговкіна

Популярний радянський актор, який помер у 85 років через загострення цукрового діабету, був одружений тричі. Першою дружиною Михайла Пуговкіна стала танцівниця Надія Надєждіна, з якою він навчався у Школі-студії МХАТ.

Пара почала зустрічатися і практично відразу вирішила одружитися. Але ні свого житла, ні грошей у молодят не було, їм доводилося ходити по друзях і просити переночувати.

Михайло Пуговкін з першою дружиною Надією

Одного разу подружжя запросили до Мурманська до Драматичного театру Північного флоту, вони зібрали речі та поїхали. Незабаром у них народилася донька Олена. Якось до них у гості приїхала мама Надії та побачила жахливі умови, в яких їм доводиться життя.

У радянського актора залишилася єдина донька Олена

Бабуся вирішила забрати онуку до себе та виховувала її до 15 років. Потім Олену забрала мати до Москви, бо мала там комунальну квартиру. На той момент Надія розлучилася з Пуговкіним, бо він почав зловживати алкоголем. Донькою вона особливо не займалася, їздила на гастролі та влаштовувала своє особисте життя.

Дочка Пуговкіна разом із мамою

Зі зірковим батьком Олена тоді бачилася рідко, та й грошей він їй неохоче давав, оскільки у нього з’явилася друга дружина Олександра Лук’яненко. Олена називала її "ідеальною дружиною", така батькові й була потрібна. У шлюбі з Олександрою радянський актор прожив 32 роки, але жінка раптово померла, а Пуговкін впав у депресію.

Михайло Пуговкін та його друга дружина Олександра

Щоб трохи розвіятися, актор вирушив до Криму, де познайомився з адміністратором "Союзконцерту" Іриною Лавровою. Вона була молодша за Михайла на 20 років. Між ними зав’язався роман, який переріс у шлюб. Ірина до останнього дня була з актором.

Михайло Пуговкін одружився втретє з Іриною Лавровою

Як виглядає дочка Пуговкіна Олена і чому вона залишилася без спадщини

Коли батько одружився з Іриною Лавровою, як розповідає Олена, вони практично перестали з ним спілкуватися. Стосунки між ними не складалися, а після того, як Михайло помер, конфлікт між жінками дуже загострився.

Як виглядає дочка актора Михайла Пуговкіна

Єдина дочка зірки "Весілля в Малинівці" розповіла журналістам, що мачуха відтіснила її від батька та ще за життя переписала все майно на себе. Олена навіть звинуватила дружину Пуговкіна в тому, що вона спеціально споювала актора, щоб він переписав на неї всю свою спадщину.

Дочка легенди радянського кіно не стала звертатися до суду, але пішла до нотаріуса, але той лише знизав плечима, зазначивши, що вона не може ні на що претендувати. Проте Олені хоча б вдалося попрощатися із батьком. Жінка змогла побачити його за два дні до смерті й він прошепотів, що любить її.

Михайло Пуговкін залишив єдину дочку без спадщини

Відомо, що Олена у молодості намагалася вступити до театрального інституту, але провалила іспити. Тоді дівчина вирушила до суду працювати секретарем, потім до виконкому. З працевлаштуванням їй допоміг коханий Владислав Прибрежецький, за якого Олена вийшла заміж у 22 роки.

Олена Прибрежецька одружена і виховує сина

Незабаром у пари народився син, якого назвали на честь дідуся — Михайло. Онук Пуговкіна працював фотокореспондентом, він вважає за краще вести закритий спосіб життя, тому про нього практично нічого не відомо.

"Телеграф" писав раніше, як виглядає єдина дочка Папанова з "Діамантової руки". Олена пішла стопами свого зіркового батька.