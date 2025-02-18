Дочка стала актрисою, а син виріс копією батька: як зараз виглядають діти загиблого у горах Сергія Бодрова

Зараз Ользі 26 років і вона стала мамою, а Олександру — 22

У вересні 2025 року виповняться роковини смерті творця фільмів "Брат" та "Брат 2". Вдова російського актора Світлана Бодрова так і не одружилася, весь свій час вона присвятила вихованню дітей.

Сергій Бодров загинув 22 роки тому через обвал льодовика в Кармадонській ущелині Північної Осетії під час зйомок фільму. Незадовго до трагічної загибелі в актора народився син Олександр, а доньці Ользі було всього 4 роки.

Ольга Бодрова стала акторкою

Ользі Бодровій зараз 26 років

Ольга пішла стопами батька та обрала акторську професію. Вона закінчила Школу-студію МХАТ і вже встигла знятися у кількох фільмах та серіалах. Крім того, Ольга бере активну участь у театральних постановках.

2020 року дівчина вийшла заміж за актора Сергія Бистрова, а через три роки подружжя стало батьками — народилася донька Любов. Своє знамените прізвище після заміжжя Ольга категорично відмовилася міняти.

Ольга Бодрова з чоловіком Сергієм Бистровим

Олександр Бодров виріс копією батька

Молодший син Бодрова, Олександр, народився всього за кілька тижнів до трагедії в Кармадонській ущелині. 22-річний хлопець захоплюється реп-музикою та веде непублічний спосіб життя. За деякими даними, навчається на історичному факультеті МДУ.

Олександру Бодрову зараз 22 роки

Ззовні він дуже схожий на загиблого батька. "Наш син Сашко — він такий же, дуже схожий за характером на Сергія. Навіть у рухах іноді: коли він починає кривлятися чи танцювати, мене прямо струмом пробиває, бо я бачу Сергія", — говорила Світлана Бодрова.

Раніше ми писали про онучок Михайла Горбачова. "Телеграф" розповідав, де зараз живуть Ксенія та Анастасія і що їх пов’язує із Зеленським.