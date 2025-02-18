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Дочка стала актрисою, а син виріс копією батька: як зараз виглядають діти загиблого у горах Сергія Бодрова

Автор
Тетяна Кармазіна
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Автор
Сергій Бодров був одружений зі Світланою Михайловою (в дівоцтві)
Сергій Бодров був одружений зі Світланою Михайловою (в дівоцтві). Фото Колаж "Телеграфу"

Зараз Ользі 26 років і вона стала мамою, а Олександру — 22

У вересні 2025 року виповняться роковини смерті творця фільмів "Брат" та "Брат 2". Вдова російського актора Світлана Бодрова так і не одружилася, весь свій час вона присвятила вихованню дітей.

Сергій Бодров загинув 22 роки тому через обвал льодовика в Кармадонській ущелині Північної Осетії під час зйомок фільму. Незадовго до трагічної загибелі в актора народився син Олександр, а доньці Ользі було всього 4 роки.

Ольга Бодрова стала акторкою

Ольга Бодрова Сергій Бодров молодший
Ользі Бодровій зараз 26 років

Ольга пішла стопами батька та обрала акторську професію. Вона закінчила Школу-студію МХАТ і вже встигла знятися у кількох фільмах та серіалах. Крім того, Ольга бере активну участь у театральних постановках.

Ольга Бодрова

2020 року дівчина вийшла заміж за актора Сергія Бистрова, а через три роки подружжя стало батьками — народилася донька Любов. Своє знамените прізвище після заміжжя Ольга категорично відмовилася міняти.

Ольга Бодрова
Ольга Бодрова Сергій Бистров
Ольга Бодрова з чоловіком Сергієм Бистровим

Олександр Бодров виріс копією батька

Молодший син Бодрова, Олександр, народився всього за кілька тижнів до трагедії в Кармадонській ущелині. 22-річний хлопець захоплюється реп-музикою та веде непублічний спосіб життя. За деякими даними, навчається на історичному факультеті МДУ.

Олександр Бодров
Олександру Бодрову зараз 22 роки

Ззовні він дуже схожий на загиблого батька. "Наш син Сашко — він такий же, дуже схожий за характером на Сергія. Навіть у рухах іноді: коли він починає кривлятися чи танцювати, мене прямо струмом пробиває, бо я бачу Сергія", — говорила Світлана Бодрова.

Олександр Бодров

Раніше ми писали про онучок Михайла Горбачова. "Телеграф" розповідав, де зараз живуть Ксенія та Анастасія і що їх пов’язує із Зеленським.

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#Діти #Сергій Бодров #Світлана Бодрова