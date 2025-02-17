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Познайомилися у 10 років завдяки мамі боксера: як виглядає ефектна дружина-брюнетка Василя Ломаченка

Автор
Тетяна Кармазіна
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Дружина Василя Ломаченка веде закритий спосіб життя
Дружина Василя Ломаченка веде закритий спосіб життя. Фото Колаж "Телеграфу"

Олена була знайома з майбутньою свекрухою раніше, ніж із чоловіком

На відміну від дружин багатьох зірок українського боксу, наприклад Катерини Усик, Олена Ломаченко тримає свої сторінки у соцмережах закритими та не розкриває деталі особистого життя для сторонніх.

З нагоди дня народження українського боксера з неоднозначною позицією щодо війни в Україні та любов’ю до проросійської УПЦ, "Телеграф" розповідає, що відомо про його другу половинку.

Що відомо про дружину Василя Ломаченка

Олена (у дівоцтві Жорняк), як і Василь Ломаченко, родом із Білгорода-Дністровського Одеської області. Вона досягла значних успіхів у спортивній акробатиці, ставши майстром спорту та здобувши срібло на чемпіонаті Європи.

Майбутнє подружжя познайомилося у спортзалі, коли обом було по 10 років. На той час тренувала Олену мати Василя, український тренер Тетяна Ломаченко. Романтичні стосунки у пари почали складатися вже у роки навчання у педучилищі.

Анастасія Ломаченко Тетяна Ломаченко Олена Ломаченко
Сестра Ломаченко — Анастасія, мама Тетяна та Олена Жорняк

"Олена майстром спорту швидше стала, тому що акробатика молодший вид спорту. Вона вступила туди (в училище — ред.) вже зі званням та регаліями, отримувала зарплату, адже вона була у збірній України. А Вася, вигравши чемпіонат світу, здобувши путівку на Олімпіаду, підтягнувся пізніше до її звань", — розповіла в інтерв'ю bessarabiainform Тетяна Ломаченко.

Олена Ломаченко
Олена Ломаченко
Олена Ломаченко

Ставши олімпійським чемпіоном у 2008 році, Ломаченко відсвяткував з Оленою скромне весілля. У 2011 році у подружжя з’явився син Анатолій (його хрестив близький друг Ломаченко — Олександр Усик), а через два роки — дочка Вікторія. Хлопчик, як і батько, захопився боксом, а дівчинка пішла маминою стежкою — займається гімнастикою.

Василь Ломаченко Олена Ломаченко
Олена Ломаченко Василь Ломаченко
анастасія Ломаченко Олена Ломаченко
Сестра, дружина та син Василя Ломаченка

Раніше в інтерв’ю Василь говорив про свою мрію – збудувати просторий будинок, де вистачить місця для трьох-чотирьох дітей. У жовтні 2024 року стало відомо, що Ломаченко продає свій будинок у Каліфорнії.

Будинок Василя Ломаченка Каліфорнія
Будинок Ломаченко у Лос-Анджелесі
Василь Ломаченко піднімає прапор рідного Білгород-Дністровського
Ломаченко піднімає прапор рідного Білгород-Дністровського

Раніше з’явилися чутки про завершення кар’єри скандального Василя Ломаченка. Однак ця інформація виявилася жартом. Також "Телеграф" повідомляв, що боксер інвестував гроші у бізнес довіреної особи Путіна.

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#Василь Ломаченко #Олена Жорняк