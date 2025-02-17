Укр

Познакомились в 10 лет благодаря маме боксера: как выглядит эффектная жена-брюнетка Василия Ломаченко

Автор
Татьяна Кармазина
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Автор
Жена Василия Ломаченко ведет закрытый образ жизни
Жена Василия Ломаченко ведет закрытый образ жизни. Фото Коллаж "Телеграфа"

Елена была знакома с будущей свекровью раньше, чем с мужем

В отличие от жен многих звезд украинского бокса, к примеру Екатерины Усик, Елена Ломаченко держит свои страницы в соцсетях закрытыми и не раскрывает детали личной жизни для посторонних.

По случаю дня рождения украинского боксера с неоднозначной позицией по поводу войны в Украине и любовью к пророссийской УПЦ, "Телеграф" рассказывает, что известно о его второй половинке.

Что известно о жене Василия Ломаченко

Елена (в девичестве Жорняк), как и Василий Ломаченко, родом из Белгорода-Днестровского Одесской области. Она добилась значительных успехов в спортивной акробатике, став мастером спорта и завоевав серебро на чемпионате Европы.

Будущие супруги познакомились в спортзале, когда обоим было по 10 лет. В то время тренировала Елену мама Василия, украинский тренер Татьяна Ломаченко. Романтические отношения у пары начали складываться уже в годы учебы в педучилище.

анастасия ломаченко татьяна ломаченко елена ломаченко
Сестра Ломаченко - Анастасия, мама Татьяна и Елена Жорняк

"Лена мастером спорта быстрее стала, потому что акробатика более молодой вид спорта. Она поступила туда (в училище — ред.) уже со званием и регалиями, получала зарплату, ведь она была в сборной Украины. А Вася, выиграв чемпионат мира, завоевав путевку на Олимпиаду, подтянулся позже к ее званиям", – рассказала в интервью bessarabiainform Татьяна Ломаченко.

елена ломаченко
елена ломаченко
елена ломаченко

Став олимпийским чемпионом в 2008 году, Ломаченко отпраздновал с Еленой скромную свадьбу. В 2011 году у супругов появился сын Анатолий (его крестил близкий друг Ломаченко — Александр Усик), а два года спустя — дочь Виктория. Мальчик, как и отец, увлекся боксом, а девочка пошла по маминой стези — занимается гимнастикой.

василий ломаченко елена ломаченко
елена ломаченко василий ломаченко
анастасия ломаченко елена ломаченко
Сестра, жена и сын Василия Ломаченко

Ранее в интервью Василий говорил о своей мечте – построить просторный дом, где хватит места для трех-четырех детей. В октябре 2024 года стало известно, что Ломаченко продает свой дом в Калифорнии.

Дом василия Ломаченко калифорния
Дом Ломаченко в Лос-Анджелесе
василий Ломаченко поднимает флаг родного Белгород-Днестровского
Ломаченко поднимает флаг родного Белгород-Днестровского

Ранее появились слухи о завершении карьеры скандального Василия Ломаченко. Однако эта информация оказалась шуткой. Также "Телеграф" сообщал, что боксер инвестировал деньги в бизнес доверенного лица Путина.

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#Василий Ломаченко #Елена Жорняк