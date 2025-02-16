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Сыграл в сериале Клуни, а фильм с ним получил BAFTA: что известно об украинском актере Александре Рудинском

Автор
Татьяна Кармазина
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Автор
Александр Рудинский женат на актрисе Марии Заниборщ
Александр Рудинский женат на актрисе Марии Заниборщ. Фото Телеграф, Getty Images

У 28-летнего украинца уже есть опыт работы в Netflix

В воскресенье, 16 февраля, стало известно, что короткометражный фильм о войне в Украине "Камень, ножницы, бумага" (Rock, Paper, Scissors) получил BAFTA, которую еще называют "британским Оскаром". Главную роль в ленте сыграл звезда сериала "Первые ласточки" и фильма Олега Сенцова "Носорог" Александр Рудинский.

Украинский актер сейчас находится на церемонии награждения престижной премии в Лондоне. О победе короткометражки сообщается на сайте BAFTA.

На фото с BAFTA 2025 украинский актер позирует вместе с творческой командой фильма, среди которых 26-летний режиссер-британец немецкого происхождения Франц Бум, композитор Марцин Мазурек, монтажер Кармела Шоненбергер, продюсер Гайдер Ротшильд Гузир и другие участники проекта.

Александр Рудинский бафта
Фото: Getty Images

Также кадром со статуэткой поделился сам Рудинский на своей странице в Инстаграме.

Александр Рудинский

Фильм "Камень, ножницы, бумага" основан на реальных событиях и рассказывает о полномасштабном вторжении России в Украину. 18-летний Иван (Рудинский), сын хирурга, видит, как его отец с первых дней войны оперирует раненых в бункере. Когда враг узнает о хранилище, парень берет оружие, чтобы защитить родных и раненых.

Что известно об Александре Рудинском

Родился 23 июля 1996 года в Николаеве. После школы в 2014 году Александр поступил в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. Ивана Карпенко-Карого на специальность "Актерское искусство драматического театра и кино". В 2018 году он присоединился к труппе Национального драматического театра им. Ивана Франко.

Широкую известность Рудинский приобрел благодаря роли Ника Маслова в телесериале "Первые ласточки" на Новом канале. После этого последовали проекты "Носорог", "Лучшие выходные", "Первые дни", "Связь", "Голова".

Александр Рудинский
Александр Рудинский носорог
Постер к сериалу Сенцова "Носорог"

С 2023 года Рудинский участвует в международных проектах. В частности, Александр сыграл в американском комедийном телесериале Netflix о Средневековье "Декамерон".

Александр Рудинский декамерон
Рудинский в "Декамероне"

В 2024 году — в сериале Джорджа Клуни "Агентство" в роли украинского военного Саши Бутенко. В шоу задействованы актеры Ричард Гир и Майкл Фассбендер.

Также в прошлом году актер снялся в комедийном фильме "Сборы ОСББ", вместе со своей женой, актрисой Марией Рудинской (до замужества — Заниборщ). Пара воспитывает сына Петра.

Александр Рудинский мария рудинская лебига

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#Джордж Клуни #BAFTA #Александр Рудинский