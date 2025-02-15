"По кафешкам пошел": Олег Винник дал свой первый за три года концерт, сеть "взорвалась" шутками (фото, видео)

Билеты на шоу артиста стоят более 5 тысяч гривен

Певец-беглец Олег Винник, ни разу не бывший в Украине после полномасштабного вторжения в 2022 году, развлек поклонников в День всех влюбленных за рубежом. Артист родом из Черкасской области находится сейчас в Чехии и планирует дать еще один концерт.

В пятницу, 14 февраля, Винник впервые за три года выступил на сцене в Праге, однако он был не один, а вместе со своей женой Таисией Сватко, известной как певица Таюне. Недавно одна из ее песен "выстрелила" в ТикТоке.

Выступление артиста в Праге было анонсировано накануне. Известно, что развлекательное мероприятие прошло в зале чешско-украинского The Diamond Hall, где гостей ожидало не только 80-минутное выступление украинского исполнителя, но и welcome-drink, фуршет и дискотека в стиле 90-х.

В эту субботу Олег Винник должен выступить во второй раз. Стоимость билетов составляет 3 000 чешских крон (около 5 100 гривен).

Певец развлек "волчиц", однако в сети неоднозначно прокомментировали его концерт. В комментариях украинцы открыто заявили, что на больших площадках Винника уже никто не ждет, поэтому ему приходится идти "по кафешкам" собирать "на хлеб".

Напомним, что в прошлом году певец анонсировал концерт в Варшаве, но отменил его, поскольку на мероприятие купили мизерное количество билетов. Тогда на отмену выступления украинцы отреагировали так же саркастически.