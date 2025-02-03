Песня жены Винника "выстрелила" в тиктоке: что известно о хите "Бачу-бачу, чую-чую" (видео)

Пользователи делятся роликами под композицию, выпущенную в 2016 году

Музыкальные тренды в Украине быстро меняются, и в лидерах оказываются не только новые хиты, но и те, которым несколько лет. В частности это можно проследить в социальных сетях. Речь идет об одном из треков украинской исполнительницы и жены Олега Винника — Таюне.

Так, в трендах тиктока оказалась композиция певицы Таюне — "Бачу-бачу, чую-чую". Трек вышел еще в 2016 году, но становится широко популярным сейчас. Пользователи сети распространяют в тиктоке различные ролики, сопровождающиеся треком "Бачу-бачу, чую-чую". В частности, делятся забавными ситуациями из жизни, к которым подходит песня.

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В композиции говорится о влюбленной женщине, которую предал мужчина. Она решает не страдать, простить, забыть его и продолжить свою жизнь. Композиция имеет простой текст с характерным "хуком" в припеве, то есть моментом, который цепляет слушателя.

Таюне неоднократно выступала с треком "Бачу-бачу, чую-чую" на публичных мероприятиях, в том числе на музыкальной премии "Украинская песня года" в 2021 году.

Таюне — "Бачу-бачу, чую-чую"

Отметим, что Таюне уехала из Украины вместе со своим мужем и певцом Олегом Винником в начале вторжения россиян. Сейчас они живут в Берлине и не выходят на публику.

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