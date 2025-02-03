Пісня дружини Винника "вистрілила" у тіктоці: що відомо про хіт "Бачу-бачу, чую-чую" (відео)

Користувачі діляться роликами під композицію, яку випустили у 2016 році

Музичні тренди в Україні стрімко змінюються, і в лідерах опиняються не лише нові хіти, але й ті, яким кілька років. Зокрема, це можна простежити у соціальних мережах. Йдеться про один з треків української виконавиці та дружини Олега Винника — Таюне.

Так, у трендах тіктоку опинилась композиція співачки Таюне — "Бачу-бачу, чую-чую". Трек вийшов ще у 2016 році, але стає широко популярним зараз. Користувачі мережі поширюють у тіктоці різні ролики, які супроводжуються треком "Бачу-бачу, чую-чую". Зокрема, діляться кумедними ситуаціями з життя, до яких підходить ця пісня.

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У композиції йдеться про закохану жінку, яку зрадив чоловік. Вона вирішує не страждати, натомість пробачити, забути його та продовжити своє життя. Композиція має простий текст з характерним "гуком" у приспіві, тобто, моментом, який чіпляє слухача.

Таюне неодноразово виступала з треком "Бачу-бачу, чую-чую" на публічних заходах, зокрема на музичній премії "Українська пісня року" у 2021 році.

Таюне - "Бачу-бачу, чую-чую"

Зазначимо, що Таюне виїхала з України разом зі своїм чоловіком і співаком Олегом Винником на початку вторгнення росіян. Зараз вони живуть в Берліні та не виходять на публіку.

Раніше "Телеграф" розповідав, який вигляд має житло Олега Винника в Німеччині. Він мешкає у районі, де мають квартири чимало росіян.