Первые годы работали в минус: как выглядел и сколько стоил первый клип Винника

В начале карьеры певец только вкладывал в творчество и ничего не зарабатывал

Популярный певец Олег Винник был мега известен в Украине до того, как сбежал в Германию в начале полномасштабного вторжения. На родине он не только жил в элитном ЖК в центре столицы, но и имел "армию" поклонниц. Винник не только получал многочисленные награды, но снимал ценные клипы.

В частности, за съемку своего первого клипа в Украине, певец заплатил более 80 тысяч долларов. Тогда он вернулся из Германии и решил строить карьеру на родине.

Олег Винник вспоминал, что к тому времени его продюсер Александр Горбенко руководил Лисичанским стеклозаводом и, как и сам певец, не имел опыта в шоу-бизнесе.

" Мы снимали первые клипы в Украине за огромные деньги. Дебютное видео обошлось в 80 тысяч долларов в 2007 году, а следующее – уже 100 тысяч. Сегодня за такие суммы можно было бы снять целую жизнь", – рассказал Винник для издания "Гордон".

Винник рассказывал, что для того чтобы "пробиться" на радио, ему тоже приходилось платить. Тогда, по словам певца, и он, и его продюсер вкладывали все свои деньги именно в карьеру, а первые концерты проводили "в минус". А только через два-три года они начали зарабатывать на творчестве.

Свою карьеру Олег Винник начинал именно в Германии. Тогда он пел в мюзиклах. Однако впоследствии он познакомился с Александром Горбенко и решил строить карьеру в Украине.

Первый клип на песню "Ангел" артиста был снят в Украине в 2007 году. Именно на него, по словам певца, он потратил более 80 тысяч долларов.

Напомним, что перед началом полномасштабного вторжения Олег Винник был одним из популярнейших певцов в Украине. Однако все это он перечеркнул тем, что уехал в Германию. По словам его продюсера Александра Горбенко, граница певец пересекла нелегально — в машине, укрывшись пледом.

Сейчас Олег Винник живет в "Русском ЖК" в Германии. Он пытался "феерически" вернуться в медиапространство и провести концерт в Варшаве. Однако билеты не раскупили и концерт пришлось отменить.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кто такой Виктор Винник и является ли он братом Олега Винника. Ранее в СМИ часто появлялась информация об этом, что он якобы "забирает кусок славы" певца.