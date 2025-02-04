Перші роки працювали в мінус: як виглядав і скільки коштував перший кліп Винника

На початку кар'єри співак лише вкладав у творчість і нічого не заробляв

Популярний співак Олег Винник був мегавідомим в Україні до того, як втік до Німеччини на початку повномасштабного вторгнення. На батьківщині він не лише жив в елітному ЖК в центрі столиці, а й мав "армію" шанувальниць. Винник не лише отримував численні нагороди, а й знімав коштовні кліпи.

Зокрема, за знімання свого першого кліпу в Україні, співак заплатив понад 80 тисяч доларів. Тоді він повернувся із Німеччини і вирішив будувати кар’єру на батьківщині.

Олег Винник згадував, що на той час його продюсер Олександр Горбенко керував Лисичанським склозаводом і, як і сам співак, не мав досвіду в шоу-бізнесі.

"Ми знімали перші кліпи в Україні за величезні гроші. Дебютне відео обійшлося у 80 тисяч доларів у 2007 році, а наступне – вже 100 тисяч. Сьогодні за такі суми можна було б зняти ціле життя", – розповів Винник для видання "Гордон".

Винник розповідав, що для того, щоб "пробитися" на радіо, йому теж доводилося платити. Тоді, за словами співака, і він, і його продюсер, вкладали усі свої гроші саме в кар’єру, а перші концерти проводи "в мінус". А лише за два-три роки вони почали заробляти на творчості.

Свою кар’єру Олег Винник починав саме в Німеччині. Тоді він співав у мюзиклах. Проте, згодом він познайомився з Олександром Горбенком і вирішив будувати кар’єру в Україні.

Перший кліп на пісню "Ангел" артиста було знято в Україні у 2007 році. Саме на нього, за словами співака, він витратив понад 80 тисяч доларів.

Нагадаємо, що перед початком повномасштабного вторгнення Олег Винник був одним із найпопулярніших співаків в Україні. Проте, усе це він перекреслив тим, що виїхав до Німеччини. За словами його продюсера Олександра Горбенка, кордон співак перетнув нелегально — у машині, накрившись пледом.

Зараз Олег Винник мешкає у "російському ЖК" у Німеччині. Він намагався "феєрично" повернутися у медіапростір і провести концерт у Варшаві. Проте, квитки не розкупили і концерт довелося скасувати.

Раніше "Телеграф" розповідав, хто такий Віктор Винник і чи є він братом Олега Винника. Раніше у ЗМІ часто з’являлася інформація про це те, що він нібито "забирає шматок слави" співака.