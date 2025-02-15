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"По кафешках пішов": Олег Винник дав свій перший за три роки концерт, мережа "вибухнула" жартами (фото, відео)

Автор
Тетяна Кармазіна
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Олег Винник виступив у День святого Валентина 14 лютого Новина оновлена 15 лютого 2025, 07:51
Олег Винник виступив у День святого Валентина 14 лютого. Фото Колаж "Телеграфу"

Квитки на шоу артиста коштують понад 5 тисяч гривень

Співак-втікач Олег Винник, який ні разу не був в Україні після повномасштабного вторгнення у 2022 році, розважив шанувальників у День всіх закоханих за кордоном. Артист родом з Черкащини знаходиться зараз у Чехії і планує дати ще один концерт.

У п'ятницю, 14 лютого, Винник вперше за три роки виступив на сцені у Празі, проте він був не один, а разом зі своєю дружиною Таїсією Сватко, відомою як співачка Таюне. Нещодавно одна з її пісень "вистрілила" у ТікТоці.

Виступ артиста у Празі був анонсований напередодні. Відомо, що розважальний захід пройшов у залі чесько-українського The Diamond Hall, де на гостей чекав не лише 80-хвилинний виступ українського виконавця, а й welcome-drink, фуршет та дискотека у стилі 90-х.

Цієї суботи Олег Винник має виступити вдруге. Вартість квитків складає 3 000 чеських крон (приблизно 5 100 гривень).

Співак розважив "вовчиць", проте у мережі неоднозначно прокоментували його концерт. У коментарях українці відкрито заявили, що на великих майданчиках Винника вже ніхто не чекає, тому йому доводиться йти "по кафешках" збирати "на хлібину".

олег винник таюне

Нагадаємо, що минулого року співак анонсував концерт у Варшаві, але скасував його, оскільки на захід купили мізерну кількість квитків. Тоді на скасування виступу українці відреагували також саркастично.

Теги:
#Чехія #Прага #Концерти #Олег Винник #Таюне