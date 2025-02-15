"По кафешках пішов": Олег Винник дав свій перший за три роки концерт, мережа "вибухнула" жартами (фото, відео)

Квитки на шоу артиста коштують понад 5 тисяч гривень

Співак-втікач Олег Винник, який ні разу не був в Україні після повномасштабного вторгнення у 2022 році, розважив шанувальників у День всіх закоханих за кордоном. Артист родом з Черкащини знаходиться зараз у Чехії і планує дати ще один концерт.

У п'ятницю, 14 лютого, Винник вперше за три роки виступив на сцені у Празі, проте він був не один, а разом зі своєю дружиною Таїсією Сватко, відомою як співачка Таюне. Нещодавно одна з її пісень "вистрілила" у ТікТоці.

Виступ артиста у Празі був анонсований напередодні. Відомо, що розважальний захід пройшов у залі чесько-українського The Diamond Hall, де на гостей чекав не лише 80-хвилинний виступ українського виконавця, а й welcome-drink, фуршет та дискотека у стилі 90-х.

Цієї суботи Олег Винник має виступити вдруге. Вартість квитків складає 3 000 чеських крон (приблизно 5 100 гривень).

Співак розважив "вовчиць", проте у мережі неоднозначно прокоментували його концерт. У коментарях українці відкрито заявили, що на великих майданчиках Винника вже ніхто не чекає, тому йому доводиться йти "по кафешках" збирати "на хлібину".

Нагадаємо, що минулого року співак анонсував концерт у Варшаві, але скасував його, оскільки на захід купили мізерну кількість квитків. Тоді на скасування виступу українці відреагували також саркастично.