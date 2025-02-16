Зіграв у серіалі Клуні, а фільм з ним отримав BAFTA: що відомо про українського актора Олександра Рудинського

28-річний українець вже має досвід роботи у Netflix

В неділю, 16 лютого, стало відомо, що короткометражний фільм про війну в Україні "Камінь, ножиці, папір" (Rock, Paper, Scissors) отримав BAFTA, яку ще називають "британським Оскаром". Головну роль у стрічці зіграв зірка серіалу "Перші ластівки" та фільму Олега Сенцова "Носоріг" Олександр Рудинський.

Український актор зараз перебуває на церемонії нагородження престижної премії у Лондоні. Про перемогу короткометражки повідомляється на сайті BAFTA.

На фото з BAFTA 2025 український актор позує разом із творчою командою фільму, серед яких 26-річний режисер-британець німецького походження Франц Бум, композитор Марцін Мазурек, монтажерка Кармела Шоненбергер, продюсер Гайдер Ротшильд Гузір та інші учасники проєкту.

Фото: Getty Images

Також кадром зі статуеткою поділився сам Рудинський на своїй сторінці в Інстаграмі.

Фільм "Камінь, ножиці, папір" заснований на реальних подіях і розповідає про повномасштабне вторгнення Росії в Україну. 18-річний Іван (Рудинський), син хірурга, бачить, як його батько з перших днів війни оперує поранених у бункері. Коли ворог дізнається про сховище, хлопець бере зброю, щоб захистити рідних і поранених.

Що відомо про Олександра Рудинського

Народився 23 липня 1996 року в Миколаєві. Після школи у 2014 році Олександр вступив до Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. Івана Карпенка-Карого на спеціальність "Акторське мистецтво драматичного театру і кіно". У 2018 році він приєднався до трупи Національного драматичного театру ім. Івана Франка.

Широку популярність Рудинський здобув завдяки ролі Ніка Маслова в телесеріалі "Перші ластівки" на Новому каналі. Після цього послідували проєкти "Носоріг", "Найкращі вихідні", "Перші дні", "Зв'язок", "Голова".

Постер до серіалу Сенцова "Носоріг"

З 2023 року Рудинський збере участь у міжнародних проєктах. Зокрема Олександр зіграв в американському комедійному телесеріалі Netflix про Середньовіччя "Декамерон".

Рудинський у "Декамероні"

У 2024 році — в серіалі Джорджа Клуні "Агенство" у ролі українського військового Саші Бутенка. У шоу задіяні актори Річард Гір і Майкл Фассбендер.

Також минулого року актор знявся у комедійному фільму "Збори ОСББ", разом зі своєю дружиною, актрисою Марією Рудинською (до заміжжя — Заниборщ). Пара виховує сина Петра.

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