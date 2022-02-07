Netflix купив права на український фільм: про що картина
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Фільм про 90-ті режисера Олега Сенцова вийде у прокат 17 лютого
Український кінорежисер, сценарист і письменник Олег Сенцов, який нещодавно висловився про другий термін президентства Зеленського, повідомив, що його новий фільм про 90-ті "Носоріг" придбала популярна американська платформа Netflix.
Новиною режисер поділився у Facebook.
Вже наприкінці весни "Носоріг" стане одним із небагатьох українських фільмів на сервісі.
Також картину транслюватимуть на каналах за кордоном. Телепрем’єра відбудеться на німецько-французькому телеканалі ZDF/ARTE. Згодом "Носоріг" покажуть у Великій Британії, Франції, Італії тощо. В Україні фільм можна буде переглянути набагато раніше — з 17 лютого в кіно.
Про що фільм Олега Сенцова "Носоріг"
Історія фільму розгортається у 1990-ті в Україні. Головний герой — хлопець на прізвисько Носоріг, який потрапляє в лещата українського кримінального світу 1990-х. У ньому він починає свій кривавий шлях, проте події, що розгортаються, приводять Носорога зовсім не туди, куди він очікував.
Головну роль у картині виконав український громадський діяч, лідер неформального молодіжного руху "Гонор" Сергій Філімонов. 27-річний хлопець — колишній керівник київського осередку "Громадянського Корпусу Азов" та київського осередку партії "Національний корпус", організатор та учасник активістських рухів, виступає на підтримку політичних ув’язнених та жертв політичних злочинів.
Також у фільмі зіграли актори: Олександр Рудинський, Євген Світличний, Сергій Майдебура, Владислав Дердуга, Георгій Поволоцький, Віталій Тютенко, Володимир Шамрай, Марія Штофа, Ірина Мак та Олег Скрипка (камео).
Світова прем’єра фільму "Носоріг" відбулася 9 вересня минулого року у конкурсній програмі Orizzonti ("Горизонти") 78-го Венеціанського кінофестивалю.
Нагадаємо, що нещодавно стався скандал після виходу другого сезону серіалу "Ємілі в Парижі" на стрімінгу Netflix. Українці обурилися дуже невірним та стереотипним образом українки, яку показали творці проэкту. Пізніше в компанії дали відповідь щодо ситуації, що виникла.
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