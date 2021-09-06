Сенцов відповів, що думає про можливий похід Зеленського на другий термін

Режисер не береться давати жодних прогнозів щодо цього

Колишній в’язень Кремля Олег Сенцов вважає, що в Україні останнім часом надто багато говорять про другий термін президентства Володимира Зеленського, однак при цьому мало уваги приділяється реформам. На його думку, сам президент не знає, що треба робити.

Такою думкою Сенцов поділився в інтерв’ю виданню "Українська правда".

За його словами, коли президент думає про другий термін, то про реформи і рух країни вперед думок вже не виникає. Сенцов вважає, що у самого Зеленського немає розуміння того, що він робить.

"Він зараз скоректував свій курс, він такий уже патріотичний став, правильні речі каже, але для мене це тільки слова. Я суджу тільки по діях людей", — додав він.

При цьому режисер назвав саміт Кримської платформи "класною штукою", водночас назвавши тривожним сигналом той факт, що туди не приїхали перші особи ключових країн.

"Меркель приїхала за день і поїхала, хоча це для неї нічого не вартувало, вона вже йде на пенсію. Це дуже сильний сигнал, розумієш, дуже сильний", — зазначив Сенцов.

При цьому на запитання, чи обереться таки Зеленський на другий президентський термін, Сенцов відповів, що не робить ніяких прогнозів, адже в Україні все надто швидко змінюється.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Сенцов заявив, що з російської вʼязниці його витягнув не Зеленський, а попередня влада та активісти, які працювали над цим питанням протягом 5 років.