Сенцов ответил, что думает о возможном походе Зеленского на второй срок

Режиссер не берется давать никаких прогнозов по этому поводу

Бывший узник Кремля Олег Сенцов считает, что в Украине в последнее время слишком много говорят о втором сроке президентства Владимира Зеленского, однако при этом мало внимания уделяется реформам. По его мнению, сам президент не знает, что надо делать.

Таким мнением Сенцов поделился в интервью изданию "Украинская правда".

По его словам, когда президент думает о втором сроке, то о реформах и движении страны вперед мыслей уже не возникает. Сенцов считает, что у самого Зеленского нет понимания того, что он делает.

"Он сейчас скорректировал свой курс, он такой уже патриотический стал, правильные вещи говорит, но для меня это только слова. Я сужу только по действиям людей", — добавил он.

При этом режиссер назвал саммит Крымской платформы "классной штукой", одновременно назвав тревожным сигналом тот факт, что туда не приехали первые лица ключевых стран.

"Меркель приехала за день и поехала, хотя это для нее ничего не стоило, она уже идет на пенсию. Это очень сильный сигнал, понимаешь, очень сильный", — отметил Сенцов.

При этом на вопрос, изберется ли Зеленский на второй президентский срок, Сенцов ответил, что не делает никаких прогнозов, ведь в Украине все слишком быстро меняется.

Как сообщал "Телеграф" ранее, Сенцов заявил, что из российской тюрьмы его вытащил НЕ Зеленский, а предыдущая власть и активисты, которые работали над этим вопросом в течение 5 лет.