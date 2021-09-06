Укр

Сенцов ответил, что думает о возможном походе Зеленского на второй срок

Автор
А. Дворовенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
17
Украинский режиссер Олег Сенцов Новость обновлена 06 сентября 2021, 14:02
Украинский режиссер Олег Сенцов

Режиссер не берется давать никаких прогнозов по этому поводу

Бывший узник Кремля Олег Сенцов считает, что в Украине в последнее время слишком много говорят о втором сроке президентства Владимира Зеленского, однако при этом мало внимания уделяется реформам. По его мнению, сам президент не знает, что надо делать.

Таким мнением Сенцов поделился в интервью изданию "Украинская правда".

По его словам, когда президент думает о втором сроке, то о реформах и движении страны вперед мыслей уже не возникает. Сенцов считает, что у самого Зеленского нет понимания того, что он делает.

"Он сейчас скорректировал свой курс, он такой уже патриотический стал, правильные вещи говорит, но для меня это только слова. Я сужу только по действиям людей", — добавил он.

При этом режиссер назвал саммит Крымской платформы "классной штукой", одновременно назвав тревожным сигналом тот факт, что туда не приехали первые лица ключевых стран.

"Меркель приехала за день и поехала, хотя это для нее ничего не стоило, она уже идет на пенсию. Это очень сильный сигнал, понимаешь, очень сильный", — отметил Сенцов.

При этом на вопрос, изберется ли Зеленский на второй президентский срок, Сенцов ответил, что не делает никаких прогнозов, ведь в Украине все слишком быстро меняется.

Как сообщал "Телеграф" ранее, Сенцов заявил, что из российской тюрьмы его вытащил НЕ Зеленский, а предыдущая власть и активисты, которые работали над этим вопросом в течение 5 лет.

Личной харизмы Зеленского, увы, не хватило
Мир
Зеленский вернулся из США с пустыми руками: в National Interest вышла разгромная статья о встрече с Байденом
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Личной харизмы Зеленского, увы, не хватило
Зеленский вернулся из США с пустыми руками: в National Interest вышла разгромная статья о встрече с Байденом
Дата публикации
Категория
Кабмин ожидают серьезные ротации
Часть министров хотят уволить уже в сентябре: кому пора собирать вещи
Дата публикации
Категория
Константин Павлов покончил с собой, причин может быть несколько
Монастырский рассекретил факторы, из-за которых мэр Кривого Рога мог покончить с собой
Дата публикации
Категория
Злата Огневич. Фото из архива героини
Злата Огневич: "Холостячка" — новый этап моей жизни. Теперь я знаю, почему у меня не складывались отношения с бывшими
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский и Олег Сенцов
Сенцов о Зеленском: "Они думают, что могут меня купить"