Сенцов про Зеленського: "Вони думають, що можуть мене купити"

Сенцов вважає, що ставлення Зеленського до нього змінилося після критики з боку режисера

Український кінорежисер та колишній в’язень Кремля Олег Сенцов заявив, що його з російської в’язниці витягнув не Володимир Зеленський, а попередня влада та активісти, які працювали над цим протягом п’яти років. Режисер також додав, що його неможливо купити.

Про це Сенцов заявив у інтерв’ю виданню "Українська правда".

На думку режисера, Зеленський зараз ставиться до нього не дуже добре, адже Сенцов кілька разів "по ньому проїжджався" і президенту від того було не дуже приємно.

Сенцов також не вважає, що він повинен бути "по гроб життя" вдячний Зеленському, що той витягнув його з в’язниці, чи попросив для нього квартиру.

"В їхньому світі відбувається якось так. Вони думають, що вони можуть купити Сенцова… Коли хтось їм написав в коментарях: "ви не знаєте, кого ви звільнили на свою голову, так що зараз знайомтеся". Ні, мене неможливо купити цими речами, ні", — заявив режисер.

Колишній політв’язень Кремля додав, що Зеленський у питанні його визволення "пройшов останню милю", а попередня влада та активісти працювали над цим 5 років.

За словами Сенцова, він вдячний Зеленському, але це не означає, що він тепер має за ним йти.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, на початку 2021 року у кінорежисера Олега Сенцова народилася донька. Дівчинку назвали Еммою.