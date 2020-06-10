Скачать
Середа, 10.06.2020
В Україні понад 28 тис. випадків COVID-19, за добу - 525 нових випадків
В Україні понад 28 тис. випадків COVID-19, за добу - 525 нових випадків
Президент Зеленський їде до Чернігова з робочою поїздкою
Президент Зеленський їде до Чернігова з робочою поїздкою
УАФ попросила МОЗ допустити на стадіони вболівальників і журналістів
УАФ попросила МОЗ допустити на стадіони вболівальників і журналістів
Чоловік Єлизавети ІІ святкує 99-річчя: королівські родичі привітали принца Філіпа
Чоловік Єлизавети ІІ святкує 99-річчя: королівські родичі привітали принца Філіпа

Сенцов попросив у Зеленського справедливого розгляду "справи Шеремета"

Сенцов попросив у Зеленського справедливого розгляду "справи Шеремета"
12:53 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини України:Український кінорежисер, сценарист і письменник, колишній політв’язень Кремля Олег Сенцов написав відкритого листа Президентові Володимиру Зеленському з вимогою забезпечити справедливий розгляд справи про вбивство Павла Шеремета незалежним і безстороннім судом.

Своє відкрите звернення до глави держави Сенцов оприлюднив у Facebook.

Як зазначив колишній політв’язень, минуло 6 місяців відтоді, як 12 грудня 2019 року на брифінгу, проведеному МВС за участю Президента, волонтера і дитячого кардіохірурга Юлію Кузьменко, військовослужбовця ССО і музиканта Андрія Антоненка та військову медсестру Яну Дугарь «оголосили «вбивцями», і поліція озвучила свою версію подій».

Сенцов констатував, що суспільство 6 місяців спостерігає за цією справою, і 6 місяців Кузьменко й Антоненко перебувають під арештом.

«Суспільство спостерігає наступне: адвокати підозрюваних надають докази, які повністю спростовують обґрунтованість підозри та наявність будь-яких ризиків щодо перешкоджання слідству з боку цих людей, немає жодних підстав вважати, що саме ці люди є причетними до вбивства Павла Шеремета. Незважаючи на це, суди виносять невмотивовані рішення про обрання та продовження дії запобіжних заходів Кузьменко, Антоненку, Дугарь», - зазначив він.

На переконання Сенцова, суди не можуть бути об’єктивними та незалежними, оскільки ще 12 грудня 2019 року цих людей призначили «вбивцями», транслюючи на всю країну брифінг МВС, а в засобах масової інформації посадовими особами державних органів зроблено чимало заяв про причетність цих осіб до вбивства Шеремета.

«Об’єктивним у такому випадку є суспільство, яке бачить численні незалежні журналістські розслідування, які спростовують версію слідства, аргументи і докази, надані сторонами в процесі. Суспільство розуміє, що доказів причетності цих осіб до злочину немає. Те, що подається слідством як докази, є вкрай непереконливим, подекуди суперечить саме собі і не відповідає елементарним правилам логіки», - зауважив колишній політв’язень.

На думку Сенцова, якщо українська судова система буде не здатна дати належну оцінку таким «доказам» слідства і продовжуватиме тримати за ґратами невинуватих людей, то Європейський суд з прав людини однозначно візьме до уваги всі аргументи і ухвалить рішення з точки зору об’єктивного спостерігача, і відповідачем в такому разі буде держава Україна.

Окрім того, кінорежисер застеріг, що виходячи з голослівних припущень обвинувачення, відсутності доказів та реноме підозрюваних у «справі Шеремета», а також безпрецедентної кількості відомих та авторитетних людей, які мають особливу довіру в суспільстві, готових взяти підозрюваних на поруки – тримання цих людей під вартою робить суспільно-небезпечною атмосферу в країні.

Він також нагадав, що стаття 102 Конституції України вказує, що Президент України є гарантом додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина.

Стаття 62 Конституції України передбачає, що особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

У цьому контексті Сенцов акцентував, що ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину, обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях, а всі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

«Вимагаємо від Вас, як Президента України, гарантувати виконання норм Конституції України, дотримання конституційних прав і свобод Кузьменко, Антоненка, Дугарь, забезпечити справедливий розгляд цієї справи незалежним і безстороннім судом з тим, щоб не продовжувалось безпідставне тримання за ґратами невинних людей і українське суспільство не втратило віру в справедливість і правосуддя в Україні», - резюмував Сенцов.

Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

Про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства Шеремета міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив 12 грудня 2019 року.

Порошенку у ДБР повідомили про підозру

Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

22 травня адвокат Микола Ореховський поінформував, що досудове розслідування у справі про вбивство Шеремета завершено.

25 травня Печерський суд Києва задовольнив клопотання прокурорів і змінив запобіжний захід Яні Дугарь з домашнього арешту на заставу у розмірі 168 тис. гривень. Згодом адвокат Дугарь Віталій Коломієць повідомив, що понад 500 осіб менше ніж за одну добу перерахували всю необхідну суму для внесення застави.

Кузьменко й Антоненко наразі залишаються у СІЗО.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Зеленский, Олег Сенцов, Вбивство Шеремета, Український кінорежисер, сценарист і письменник, Лист Презмдентові.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Луганська "Зоря" ледве зводить кінці з кінцями і може припинити існування
02 Мілла Йовович з'явилася на новому кадрі з фільму "Мисливець на монстрів"
03 У головного тренера Сток Сіті виявили коронавірус
04 В зоні ООС підірвався автомобіль з нацгвардійцями
05 Новий етап пом’якшення карантину: нові правила та умови
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
МВФ погіршив прогноз падіння ВВП України до -8,2% у 2020 році
МВФ погіршив прогноз падіння ВВП України до -8,2% у 2020 році
У Бурунді оголосили семиденну жалобу за померлим президентом
У Бурунді оголосили семиденну жалобу за померлим президентом
Британія та Японія розпочинають торгові переговори
Британія та Японія розпочинають торгові переговори
Церемонію MTV Movie &amp; TV Awards 2020 відклали
Церемонію MTV Movie & TV Awards 2020 відклали
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся