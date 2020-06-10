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Порошенку у ДБР повідомили про підозру

Порошенку у ДБР повідомили про підозру
12:27 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини України:За словами адвоката Порошенка, підозру намагалися вручити у справі щодо призначення заступника керівника Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.

Прокурори Державного бюро розслідувань повідомили про підозру екс-президенту України Петру Порошенку.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

"Прокурори, за дорученням Генпрокурора, повідомили про підозру Порошенку Петру Олексійовичу", - йдеться в повідомленні.

За словами адвоката Порошенка Іллі Новікова, підозру намагалися вручити у справі щодо призначення заступника керівника Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка, пише УП. 

Новіков зазначив, що за законом, підозру народному депутату має вручати особисто генпрокурор Ірина Венедіктова. 

Оскільки, підозру намагалась вручити неуповноважена особа, Порошенко покинув будівлю ДБР.

Допит Порошенка у ДБР на який його викликали 10 червня на 11.00 не відбувся.

П'ятий президент України сьогодні прийшов на допит до Державного бюро розслідувань.

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Раніше у ДБР повідомляли, що Порошенка викликали 10 червня на 11:00 у справі про прослуховування міжнародних перемовин з участю самого президента. Згодом стало відомо, що Печерський суд Києва дозволив примусовий привід Порошенка для допиту у ДБР.

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Порошенко, ДБР, Допит, Підозра.
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