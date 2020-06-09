Зеленський пропонує закріпити у законі чотири види референдумів

Новини України:Наразі текст законопроекту вже оприлюднено на сайті Верховної Ради, структурно він складається зі 131 статті та 13 розділів, передає УНН.

Законопроект № 3612 “Про народовладдя через всеукраїнський референдум”, ініційований президентом України Володимиром Зеленським, передбачає чотири види всеукраїнського референдуму за предметом.

“Законопроектом передбачаються такі види всеукраїнського референдуму за предметом: 1) затвердження закону про внесення змін до розділів І, ІІІ, XIII Конституції України; 2) вирішення питання загальнодержавного значення; 3) зміна території України; 4) втрата чинності законом України або окремими його положеннями”, — йдеться у пояснювальній записці.

Так, згідно з текстом законопроекту, не можуть бути предметом всеукраїнського референдуму наступні питання:

— що суперечать положенням Конституції України, загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права, закріпленим насамперед Загальною декларацію прав людини, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, протоколами до неї; — спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету і територіальної цілісності України, створення загрози національній безпеці України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі; — щодо законопроєктів з питань податків, бюджету, амністії; — віднесені Конституцією України і законами України до відання органів правопорядку, прокуратури чи суду.

Зазначається, що на всеукраїнський референдум може виноситися одне питання.

Також, згідно з пояснювальною запискою, проектом закону розширено коло суб’єктів процесу референдуму, які реєструються у Центральній виборчій комісії (ЦВК) як прихильники чи опоненти питання всеукраїнського референдуму. Ними можуть бути як політичні партії, так і громадські організації, відповідно зареєстровані у ЦВК. Це сприятиме посиленню легітимації рішень, прийнятих на всеукраїнському референдумі, зміцненню зв’язків інститутів громадянського суспільства з органами державної влади.

“Ключовою новацією законопроекту, що вирізняє його серед інших законопроектів, які реєструвалися у Верховній Раді України, є визначення можливості запровадження електронних процедур під час організації та проведення всеукраїнського референдуму, в тому числі електронних голосувань”, — зазначено у пояснювальній записці.

Так, повідомляється, що це питання розроблялося на основі вивчення зарубіжного законодавства та досвіду його застосування щодо електронних голосувань, насамперед європейських держав.

“Зарубіжні країни демонструють як позитивний, так і негативний досвід застосування електронних голосувань на референдумах і виборах. Найскладніше тут технічно забезпечити захист персональних даних виборців й уберегти системи для електронних голосувань від несанкціонованих втручань. Тому у законопроекті передбачено, що питання електронних процедур у процесі всеукраїнського референдуму здійснюватиметься у порядку, визначеному законом”, — повідомляється у документі.

Також для забезпечення організації і проведення всеукраїнського референдуму законопроектом передбачено створення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи із забезпечення електронного голосування. Норми щодо введення процедур електронних голосувань мають набути чинності з початком роботи цієї системи після прийняття відповідного рішення ЦВК та його оприлюднення в газеті “Голос України” і на офіційному вебсайті комісії.

Законопроектом пропонується доповнити статтю 19 Кодексу адміністративного судочинства України, передбачивши, що справ, на які поширюється юрисдикція адміністративних судів, буде стосуватися питання предмета всеукраїнського референдуму.

Також пропонується встановити, що строк конституційного провадження не може становити більше тридцяти календарних днів для справ, серед яких — надання висновку про відповідність Конституції України (конституційність) питання, що пропонується для винесення на всеукраїнський референдум за народною ініціативою, міжнародного договору, що передбачає зміну території України, який вноситься до ВРУ для надання згоди на його обов’язковість.