П’ять синів від трьох жінок: що відомо про дітей Василя Вірастюка і як вони виглядають

Старшому сину стронгмена зараз 20 років

Стронгмен та народний депутат України Василь Вірастюк — багатодітний батько. 6 січня він поділився радісною новиною про народження п’ятого сина, якого вони із новою коханою назвали Ярослав. А раніше ми розповідали, яким був у молодості Василь Вірастюк.

Зараз Василь Вірастюк перебуває у шлюбі втретє. Його кохана Ірина молодша за нього на 11 років і вона народила йому двох синів. "Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про дітей Василя Вірастюка.

Діти Василя Вірастюка

Первісток від першого шлюбу зі Світланою Забіякою народився у 2004 році і його звати Адам. Перша дружина Вірастюка загинула у 2006 році в січні 2006-го на турецькому гірськолижному курорті Паландокен — її накрило лавиною. Після втрати дружини Василь віддав трирічного Адама своїм батькам, які забрали його до Івано-Франківська.

Друга дружина Вірастюка і три його сини

Зараз Адаму 20 років. Проте, батько приховує приватне життя сина і рідко показує його у соцмережах. Однак у 2017 році він з'явився на шоу "Розсміши коміка" і виграв 50 тисяч гривень. Проте відомо, що Адам Вірастюк пробував себе у творчості. У жовтні 2023 року старший син Вірастюка записався у репери. Він став випускати пісні з нецензурною лексикою. У відео в TikTok він хизувався розкішним життям та брендовим одягом.

Згодом Василь Вірастюк одружився вдруге. Цей шлюб тривав 15 років і за цей час у пари народилося двоє дітей — сини Олег та Олександр. Зараз їм 8 та 16 років. Під час повномасштабного вторгнення Інна разом із дітьми виїхала за кордон, а Василь Вірастюк був проти цього. Тому шлюб розпався.

Нові стосунки нардеп розпочав ще перебуваючи у шлюбі. Нову обраницю Вірастюка звати Ірина і вона подарувала йому двох синів. У 2023 році жінка народила сина Володимира, а 6 січня 2024 на світ з’явилася п’ята дитина спортсмена — Ярослав.

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