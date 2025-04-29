Їхні стосунки почалися, коли він був у шлюбі: що відомо про кохану Василя Вірастюка

Нещодавно обраниця нардепа народила йому п'ятого сина

Василь Вірастюк — народний депутат, власник титулу "Найсильніша людина світу", а також батько п’яти дітей. Він був у шлюбі двічі, а зараз має кохану жінку, з якою почав стосунки, коли ще був разом із другою дружиною. Її постать не менш цікава — обраниця силача не перебуває в тіні коханого, а будує власну кар’єру, а нещодавно народила йому п’ятого сина.

Кохану заслуженого майстра спорту звати Ірина Зінченко. "Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про обраницю Василя Вірастюка.

Що відомо про кохану Василя Вірастюка

Обраницю нардепа звати Ірина Зінченко. Вона українська дизайнерка весільних та вечірніх суконь, а також засновниця бренду Iryna Zinchenko та власної студії пошиття одягу.

Ірина народилася в Івано-Франківську і представляла свої роботи у рідному місті, а також в інших містах України. Вона молодша за Вірастюка на 11 років. Від попередніх стосунків Ірина має двох дітей: сина Дмитра і доньку Анастасію.

Із Василем жінка познайомилася ще у 2019 році. Їхня перша зустріч відбулася в Івано-Франківську, у місцевому ресторані. Там Ірина відпочивала з подругами і наважилася підійти до Вірастюка, щоб сфотографуватися.

"Познайомилися абсолютно випадково. Взагалі наше перше знайомство було дуже випадковим: ми з дружиною Інною були в ресторані, це відбувалося в Івано-Франківську, і підійшла група дівчат сфотографуватися. Ось було наше перше знайомство", — розповідав спортсмен в інтерв’ю Славі Дьоміну.

Однак стосунки Василя та Ірини розпочалися вже після початку повномасштабного вторгнення. Тоді дружина Вірастюка разом із дітьми виїхала за кордон.

"У мене почалися стосунки, коли дружина поїхала за кордон і знаходилася там. Це зрада, абсолютно. Але я вважаю її [виїзд за кордон] теж зрадою, тому що зробила по-своєму. Можна було б щось говорити, якби ми проживали у Бородянці чи у Броварах. Тоді окей, ми рятуємо дітей. Але не в такому випадку", — зізнався Василь Вірастюк.

Вперше у соцмережах Вірастюк засвітив нову кохану у червні 2024 року. У січні 2025 року стало відомо, що Ірина народила п’ятого сина для Василя.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про дружину Олега Ляшка Росіту. Вона подала на розлучення, поки він у ЗСУ.