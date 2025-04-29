Их отношения начались, когда он был в браке: что известно о любимой Василия Вирастюка

Недавно избранница нардепа родила ему пятого сына

Василий Вирастюк — народный депутат, обладатель титула "Самый сильный человек мира", а также отец пяти детей. Он был в браке дважды, а сейчас у него есть любимая женщина, с которой он начал отношения, когда был вместе со второй женой. Ее фигура не менее интересна — избранница силача не находится в тени любимого, а строит собственную карьеру, а недавно родила ему пятого сына.

Любимую заслуженного мастера спорта зовут Ирина Зинченко. "Телеграф" решил выяснить, что известно об избраннице Василия Вирастюка.

Что известно о любимой Василия Вирастюка

Избранницу нардепа зовут Ирина Зинченко. Она украинский дизайнер свадебных и вечерних платьев, а также основательница бренда Iryna Zinchenko и собственной студии пошива одежды.

Ирина родилась в Ивано-Франковске и представляла свои работы в родном городе, а также других городах Украины. Она младше Вирастюка на 11 лет. От предыдущих отношений у Ирины двое детей: сын Дмитрий и дочь Анастасия.

С Василием женщина познакомилась еще в 2019 году. Их первая встреча прошла в Ивано-Франковске, в местном ресторане. Там Ирина отдыхала с подругами и решилась подойти к Вирастюку, чтобы сфотографироваться.

"Познакомились абсолютно случайно. Вообще, наше первое знакомство было очень случайным: мы с женой Инной были в ресторане, это происходило в Ивано-Франковске, и подошла группа девушек сфотографироваться. Вот было наше первое знакомство", — рассказывал спортсмен в интервью Славе Демину.

Однако отношения Василия и Ирины начались уже после начала полномасштабного вторжения. Тогда жена Вирастюка вместе с детьми уехала за границу.

"У меня начались отношения, когда жена уехала за границу и находилась там. Это измена, абсолютно. Но я считаю ее [выезд за границу] тоже изменой, потому что сделала по-своему. Можно было бы что-то говорить, если бы мы проживали в Бородянке или в Броварах. Тогда окей, мы спасаемся детей. Но не в таком случае", — признавался Вирастюк.

Впервые в соцсетях Вирастюк зажег новую любимую в июне 2024 года. В январе 2025 стало известно, что Ирина родила пятого сына для Василия.

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