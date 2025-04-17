Оба актеры, но не афишируют отношения: что известно о жене Стаса Боклана

Избранница шоумена также актриса

Среди звездных романов и браков есть один, о котором мало кто знает. Речь идет о длительных официальных отношениях актеров Стаса Боклана и Натальи Клениной. Уже более 40 лет они супружеская пара, но свои отношения никогда не афишировали, хотя и появлялись вместе на съемочных площадках неоднократно.

В частности, они снимались в сериале "Папик". "Телеграф" решил выяснить, что известно о жене Стаса Боклана Наталье Клениной и их истории любви.

Что известно о жене Станиславе Боклане

Будущая избранница Стаса Боклана родилась в России, городе Челябинск. Сначала она выступала на русской сцене, но затем присоединилась к труппе Донецкого академического областного драматического театра. Там работал Стас Боклан. Сначала они сдружились и общались как коллеги, а впоследствии стали парой.

И для Натальи, и для Стаса это был второй брак. От прошлых отношений у них были дети. У Клениной – сын Кирилл, а у Боклана – дочь Мария от первого брака с Еленой Дудич. Сын Натальи вырос в семье со Стасом, а сейчас он диджей, а Мария – кастинг-менеджер.

Станислав делился, что по поводу своего творчества он всегда совещается с женой. "Всегда спрашиваю жену:" Наташа, скажи мне, это хорошо или плохо? Я не понимаю". Мне кажется, что плохо. Но мнению жены я доверяю. Она может сказать все, что думает по поводу той или иной роли. Во-первых, она актриса, во-вторых, я считаю, что мне повезло: уже более тридцати лет она мой друг", — признавался актер.

Более того, актер отмечал, что все успехи, которых он достиг — это заслуга не только его, но и его жены. С начала отношений у пары есть правило — не существует ничего "моего" или "твоего", есть только "наше".

Наталья Кленина и Стас Боклан на сцене Молодого театра

Наталья в большинстве играет в театре, но появляется и на экранах. В частности, она сыграла эпизодическую роль подруги Александра Николаевича в сериале "Папик".

Сейчас Наталье Клениной 65 лет. Она актриса, но на светских мероприятиях с мужем никогда не появляется. Она балансирует между работой и семьей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о бывшей жене Андрее Хливнюке. Они были в браке 11 лет и у них двое детей.