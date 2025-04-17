Обоє актори, але не афішують стосунки: що відомо про дружину Стаса Боклана

Обраниця шоумена також акторка

Серед зіркових романів та шлюбів є один, про який мало хто знає. Йдеться про тривалі офіційні стосунки акторів Стаса Боклана і Наталії Кленіної. Вже понад 40 років вони подружня пара, але свої стосунки ніколи не афішували, хоч і з’являлися разом на знімальних майданчиках неодноразово.

Зокрема, вони знімалися в серіалі "Папік". "Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про дружину Стаса Боклана Наталію Кленіну та їхню історію кохання.

Що відомо про дружину Станіслава Боклана

Майбутня обраниця Стаса Боклана народилася у Росії, місті Челябінськ. Спочатку вона виступала на російській сцені, але потім приєдналася до трупи Донецького академічного обласного драматичного театру. Саме там працював Стас Боклан. Спочатку вони потоваришували і спілкувалися як колеги, а згодом стали парою.

І для Наталії, і для Стаса, це був другий шлюб. Від попередніх стосунків у них були діти. У Кленіної — син Кирило, а в Боклана — донька Марія від першого шлюбу з Оленою Дудич. Син Наталії виріс у сім'ї зі Стасом, а зараз він діджей, а Марія — кастинг-менеджерка.

Станіслав ділився, що з приводу своєї творчості він завжди радиться із дружиною. "Завжди запитую дружину: "Наташо, скажи мені, це добре чи погано? Я не розумію". Мені здається, що погано. Але думці дружини я довіряю. Вона може сказати все, що думає з приводу тієї чи іншої ролі. По-перше, вона акторка, по-друге, я вважаю, що мені пощастило: вже понад тридцять років вона мій друг", — зізнавався актор.

Ба більше, актор зазначав, що всі успіхи, яких він досягнув — це заслуга не тільки його, але і його дружини. Від початку стосунків у пари є правило — не існує нічого "мого" чи "твого", є тільки "наше".

Наталія Кленіна і Стас Боклан на сцені Молодого театру

Наталія в більшості грає в театрі, але з'являється і на екранах. Зокрема, вона зіграла епізодичну роль подруги Олександра Миколайовича у серіалі "Папік".

Зараз Наталії Кленіній 65 років. Вона акторка, але на світських заходах із чоловіком ніколи не з'являється. Вона балансує між роботою та сім'єю.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про колишню дружину Андрія Хливнюка. Вони були у шлюбі 11 років і мають двох дітей.