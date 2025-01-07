Пять сыновей от трех женщин: что известно о детях Василия Вирастюка и как они выглядят

Старшему сыну стронгмена сейчас 20 лет

Стронгмен и народный депутат Украины Василий Вирастюк – многодетный отец. 6 января он поделился радостной новостью о рождении пятого сына, которого они с новой любимой назвали Ярославом. А раньше мы рассказывали, каким был в молодости Василий Вирастюк.

Сейчас Василий Вирастюк состоит в браке в третий раз. Его любимая Ирина младше его на 11 лет и она родила ему двух сыновей. "Телеграф" решил выяснить, что известно о детях Василия Вирастюка.

Дети Василия Вирастюка

Первенец от первого брака со Светланой Забиякой родился в 2004 году и его зовут Адам. Первая жена Вирастюка погибла в 2006 году в январе 2006-го на турецком горнолыжном курорте Паландокен – ее накрыло лавиной. После потери жены Василий отдал трехлетнего Адама своим родителям, которые забрали его в Ивано-Франковск.

Вторая жена Вирастюка и три его сына

Сейчас Адаму 20 лет. Однако отец скрывает частную жизнь сына и редко показывает его в соцсетях. Однако в 2017 году он появился на шоу "Рассмеши комика" и выиграл 50 тысяч гривен. Известно, что Адам Вирастюк пробовал себя в творчестве. В октябре 2023 старший сын Вирастюка записался в рэперы. Он стал выпускать песни с нецензурной лексикой. В видео в TikTok он кичился роскошной жизнью и брендовой одеждой.

Позже Василий Вирастюк женился во второй раз. Этот брак длился 15 лет и за это время у пары родилось двое детей – сыновья Олег и Александр. Сейчас им 8 и 16 лет. Во время полномасштабного вторжения Инна вместе с детьми уехала за границу, а Василий Вирастюк был против этого. Поэтому брак распался.

Новые отношения нардеп начал еще в браке. Новую избранницу Вирастюка зовут Ирина, и она подарила ему двух сыновей. В 2023 году женщина родила сына Владимира, а 6 января 2024 года на свет появился пятый ребенок спортсмена — Ярослав.

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