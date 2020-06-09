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Олександр Ткаченко пропонує прийняти закон про медіа у першу чергу

Олександр Ткаченко пропонує прийняти закон про медіа у першу чергу
14:55 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Unsplash

Новини України:Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко наголошує на необхідності ухвалення закону про медіа, який, на його думку, є важливим в умовах гібридної війни.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

“У першу чергу ми маємо прийняти закон про медіа. Він індустріальний та вводить не тільки нові правила регуляції ринку, а й взагалі декларує, що, окрім телебачення та друкованих ЗМІ, існує інтернет, онлайн-платформи. Досягнувши консенсусу з індустрією та європейськими партнерами, ми допрацюємо його. Вочевидь, зробивши більш ліберальним та з визначенням, що таке мова ворожнечі”, - зазначив Ткаченко.

Законопроєкт "Про медіа" (№2693), який був зареєстрований у Верховній Раді 27 грудня 2019 року, пропонує запровадити спільне регулювання у сфері медіа як поєднання функцій та засобів державного регулювання та галузевого саморегулювання.

17 січня 2020 року Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував ухвалити законопроєкт №2693 "Про медіа" в першому читанні.

27 січня представники медіаспільноти та громадських організацій заявили, що стурбовані неоднозначно прописаними вимогами до реєстрації онлайн-медіа, регулювання іноземних медіа, відсутністю дієвого механізму протидії монополіям на медіаринку та нечіткою процедурою формування органу співрегуляції. Вони закликали депутатів і, зокрема, Комітет з гуманітарної і інформаційної політики, відкоригувати ці питання до другого читання.

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29 травня голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко (фракція "Слуга народу") повідомив, що члени цього комітету планують до середини червня зареєструвати у Верховній Раді нову редакцію законопроєкту про медіа.

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Закон, Медиа, Олександр Ткаченко, Закон про медіа.
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