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В роботі Telegram стався короткочасний масштабний збій

В роботі Telegram стався короткочасний масштабний збій
01:44 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини технології:У багатьох містах України повідомляли про збій роботи Telegram.

У суботу ввечері в роботі месенджера Telegram стався короткочасний масштабний збій.

Про це повідомляє Downdetector.

У багатьох містах України повідомляли про збій в месенджері в період між 23:30 і 00:30.

Про збій також повідомляли жителі Білорусі, Німеччини, Італії, Іспанії, Великої Британії, Франції, Польщі, Росії та інших країн.

Більшість користувачів сервісу Downdetector (68%) скаржилися, що не можуть підключитися до сервера, ще 28% повідомляли про неможливість відправити або отримати повідомлення, 2% не могли зайти в систему.

Нагадаємо, ДБР розслідує причетність посадовців МВС та ДМС до витоку даних громадян через Telegram.

 
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Telegram, Збій.
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