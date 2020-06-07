В роботі Telegram стався короткочасний масштабний збій

Новини технології:У багатьох містах України повідомляли про збій роботи Telegram.

У суботу ввечері в роботі месенджера Telegram стався короткочасний масштабний збій.

Про це повідомляє Downdetector.

У багатьох містах України повідомляли про збій в месенджері в період між 23:30 і 00:30.

Про збій також повідомляли жителі Білорусі, Німеччини, Італії, Іспанії, Великої Британії, Франції, Польщі, Росії та інших країн.

Більшість користувачів сервісу Downdetector (68%) скаржилися, що не можуть підключитися до сервера, ще 28% повідомляли про неможливість відправити або отримати повідомлення, 2% не могли зайти в систему.

Нагадаємо, ДБР розслідує причетність посадовців МВС та ДМС до витоку даних громадян через Telegram.