Знімалася у "Слузі народу" і не спілкується із сестрою: що відомо про Наталію Сумську

Донька Ольги Сумської вже багато років живе і будує кар'єру в Росії

Наталія Сумська — народна артистка України та одна із найвідоміших акторок театру та кіно, яка читала текст Радіодиктанту цього року. Вона побудувала блискучу кар’єру, грає в культових фільмах і серіалах, але поза сценою відома ще й гучним сімейним конфліктом — вже багато років не спілкується зі своєю молодшою сестрою — акторкою Ольгою Сумською.

Що відомо про Наталію Сумську

Наталія відразу після закінчення університету стала акторкою театру Франка, де грає й до сьогодні. За свою кар’єру вона створила десятки ролей — від "Наталки-Полтавки" у 1970-х до матері Василя Голобородька у "Слузі народу". Також вона знімалася у фільмах "Карпатське золото", "Чорний ворон".

Наталія Сумська. Кадр з серіалу "Слуга народу"

Втім, поза сценою життя акторки не таке гармонійне. Вже багато років Наталія та її сестра Ольга Сумська не підтримують спілкування. У кількох інтерв’ю Наталія зазначала, що їх розділили різні погляди на життя і політичні позиції. За її словами, у стосунках "без політики не обійшлося".

Ольга та Наталія Сумські

У 2021 році Ольга Сумська зізналася, що її сестра не вітається із нею на публіці. Про це вона розповіла в інтерв’ю "ЖВЛ".

"Було нагородження Шевченківських лауреатів. У театрі Франка повна зала людей. Усі вже сидять, у мене запрошення. Я заходжу до зали, сидить Наталія В'ячеславівна, Римма Зюбіна. Я їм: "Добрий день!". Всі вітаються, сестра не повертає голову, і це всі бачать. Можна хоча б кивнути чи що. Як можна це сприймати? Це боляче! Я готова спілкуватися, я люблю її, як і раніше. Це та людина, яка привела мене в цю професію. Це моя друга мама", — зізналася акторка

Наталія Сумська

Погіршилася ситуація у 2024 році. Річ у тім, що син Наталії Анатолій розповів, що також посварився з тіткою. Він розкритикував свою двоюрідну сестру і доньку Ольги Антоніну Паперну, яка живе у Росії і мовчить про війну в Україні.

Ольга Сумська з доньокою Антоніною Паперною

Однак в інтерв'ю "Люкс ФМ" Ольга Сумська заперечила те, що причиною їхнього розбрату стала саме її донька.

"Вона не пояснювала. Вона оголосила це в інтерв'ю, сказала, що ми не спілкуємося. І це відлетіло. Я спілкуюся. Я досі спілкуюся. І закликаю до миру, давайте домовлятися, давайте зробимо переговори в родині. Це сім'я Сумських, славна на всю Україну. І дуже прикро, що виникли такі непорозуміння", — пояснила Сумська

