Спочиває біля коханої дружини: Ольга Сумська показала могилу знаменитого батька-артиста (фото)

Цієї суботи В'ячеславу Сумському могло б виповнитися 91 рік

Цього дня, 6 вересня 2025 року, Народному артисту України В'ячеславу Сумському виповнився б 91 рік. На жаль, знаменитий актор театру та кіно пішов із життя 18 років тому. Він – рідний батько відомих актрис Наталії та Ольги Сумських.

З нагоди дня народження В'ячеслава Ігнатовича його молодша дочка показала, як зараз виглядає могила чоловіка. Кадрами з Байкового цвинтаря у Києві Ольга Сумська поділилася в Інстаграмі. Також "Телеграф" розповідає, що відомо про актора.

Народився 6 вересня 1934 року у селі Верблюжка Кіровоградської області. 1956 року закінчив Київський театральний інститут. З 1956 до 1966 року служив у Львівському українському драматичному театрі ім. М. Заньковецької, де й познайомився зі своєю майбутньою дружиною, театральною актрисою Ганною Опанасенко — мамою Наталії та Ольги.

Як виглядає могила В'ячеслава Сумського

1982 року дебютував з епізодичної ролі у фільмі "Козача застава". 1991 року зіграв зазивалу у фільмі "Народний Малахій", 1993-го — агронома у "Саду Гефсиманському", а 2005-го — оперативника у "Банкіршах". З 1993 року і до самої смерті був актором Київського українського драматичного театру імені Франка.

Пішов із життя В'ячеслав Сумський 12 вересня 2007 року. Відомо, що артист хворів на рак. На Байковому цвинтарі чоловік спочиває біля своєї дружини Ганни. Ольга Сумська також поділилася кадрами пам'ятника родички.

Як зараз виглядає могила Ганни Опанасенко-Сумської

Нагадаємо, що мами Ольги та Наталії Сумських не стало незадовго після повномасштабного вторгнення 2022 року. "Телеграф" показував, як виглядала у молодості актриса Ганна Сумська.