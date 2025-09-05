Народилася в Україні і спилася у Москві: як виглядає могила однієї з найкрасивіших радянських актрис Світлани Жгун

Актриса, родом із Полтавської області, занапастила свою кар’єру

Багато людей гублять своє життя шкідливими звичками. Від таких залежностей страждають навіть відомі артисти. Не був застрахований від алкоголю ні американець Маколей Калкін, який зіграв у "Сам удома", ні радянська актриса Світлана Жгун.

Зірка, яка вважалася однією з найкрасивіших кіноакторок СРСР, народилася 5 вересня 1933 року у селі Яреськи Полтавської області. Оскільки її батько був військовим, сім’ї часто доводилося переїжджати. 1953 року Світлана закінчила Ленінградський енергетичний технікум, після чого два роки пропрацювала техніком-енергетиком на одному з міських заводів. 1956 року вона вступила на акторський факультет Ленінградського театрального інституту імені Островського.

Ще студенткою третього курсу Жгун дебютувала в кіно, зігравши невелику роль у комедії "Не май сто рублів" (1959). Незабаром актриса отримала головну роль у фільмі "Повість полум’яних літ" (1960). Далі були значні ролі у фільмах "Блакитна чашка", "Бабине царство", "Жди мене, Анна", "Директор", "І був вечір, і був ранок…" та інші.

Уродженка України була одружена двічі. У другому шлюбі з художником кіно Олександром Борисовим народилася дочка Лада (художник-реставратор, мешкає в Копенгагені, Данія). Після розлучення у Жгун зав’язався роман із режисером Олексієм Салтиковим. Живучи разом пара часто випивала, а після розставання актриса продовжила зловживати алкоголем. Її стали все менше запрошувати на зйомки.

Світлана Жгун та Олексій Салтиков

1989 року артистка намагалася повернутися на екран, граючи у фільмах епізодичні ролі. Після цього пропозиції у кіно для неї більше не надходили.

Світлана Жгун в одному з останніх фільмів "Любов з привілеями" (1989)

Світлана довго боролася із залежністю, неодноразово проходила лікування у лікарні, але потім знову зривалася. Вона померла 18 січня 1997 року у Москві на 64 році життя. Причиною смерті стала двостороння пневмонія з ускладненнями. Вона похована на Троєкурівському цвинтарі, ділянка 13а. Однак існують суперечливі відомості, нібито актриса була похована у Санкт-Петербурзі поряд із батьками. Як виглядає могила Жгун – невідомо.

