Став батьком двох дітей і рідко знімається в кіно: де зараз Маколей Калкін із "Сам удома"

Актор рідко з'являється в кіно протягом останнього часу

Комедія "Сам удома" давно стала символом різдвяно-новорічних свят, яку переглядають у всіх країнах світу. Після виходу стрічки у 1990 році головний актор — Мколей Калкін — став всесвітньо відомим. Утім, згодом кар'єра актора почала рухатись на спад.

"Телеграф" розкаже, що відомо про популярного актора із "Сам удома", і чим він займається зараз.

Маколей Калкін — біографія

Майбутня зірка кіно народилась в Нью-Йорку на Манхеттені у 1980 році. Його батьки, Кіт Калкін і Патрісія Бантрап, працювали акторами, тож сину також передалися здібності до цієї справи.

Маколей змалечку грав у театрі, а у 1989 році дебютував у стрічці "Дядечко Бак", де знімався з Джоном Кенді. Після цього Калкіна помітили, і його типаж підійшов творцям комедії "Сам удома". Фільм став шалено популярним, заробивши у прокаті за перших пів року 200 мільйонів доларів. Кінороботу внесли до Книги рекордів Гіннесса, як комедію, яка принесла найбільше коштів у прокаті.

Після стрімкого успіху "Сам удома" менеджером Маколея став його батько, Кіт Калкін. Далі він знявся у фільмах "Хороший син", "Драбина Іакова", "Лускунчик", "Зрозуміє тільки самотній". Однак подальші кінороботи за участю Маколея не були успішними. За стрічки "Розквитатися з батьком" і "Багатенький Річі" Калкіна номінували як "найгіршого актора" у премії "Золота малина".

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

У 1995 році мати Калкіна, Патрісія Бантрап пішла від його батька, звинувативши у тому, що він зіпсував кар'єру сина. Згодом Калкін вступив до середньої школи на Мангеттені. Маколей все ще з'являвся у кіно, але не часто, і ці роботи не ставали успішними. Зокрема, грав у фільмах "Володар сторінок", "Клубна манія", "Єрусалимський синдром".

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Згодом Калкін взагалі перестав грати у кіно. У пресі подейкували про те, що актор перебуває у депресії та вживає наркотичні речовини. Сам Калкін не підтверджував таку інформацію, але казав, що палить і вживає алкоголь.

Де зараз Маколей Калкін

У 2021 році актор вперше став батьком. Сина назвали Дакота. Первістка народила йому обраниця, акторка Бренда Сонг, роман з якою почався на зйомках стрічки "Похмілля в Таїланді". На початку 2022 року актор зробив пропозицію Сонг, подарувавши обручку з діамантом.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Наприкінці 2022 року актор вдруге став батьком. У 2023 році Калкіну відкрили іменну зірку на Алеї слави у Лос-Анджелесі. Тоді він вперше з'явився на публіці з дружиною та синами.

Колаж "Телеграфу"

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Остання робота Калкіна в кіно на сьогодні — телесеріал "Американська історія жаху: Подвійний сеанс". Також актор періодично ділиться з шанувальниками світлинами на інстаграм-сторінці. За ним слідкує 2 мільйони користувачів.

Фото з інстаграма Маколея Калкіна

Раніше "Телеграф" розповідав, як змінилися актори фільму "Титанік" через 27 років. Деякі знаменитості вже померли, а інші — продовжують кар'єри.