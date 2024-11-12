"Сам удома" через 34 роки: як змінився Маколей Калкін та інші головні герої комедійного хіта 90-х (фото)

Американський хлопчик Кевін МакКалістер став улюбленцем багатьох українців

Хоча комедію про хлопчика, якого батьки забули вдома на різдвяні канікули, було знято ще далекого 1990 року, мільйони шанувальників у всьому світі, зокрема й українці, однаково рік у рік із задоволенням переглядають її під час новорічних свят. Цього листопада першому фільму "Сам удома", в якому "засвітився" і Дональд Трамп, виповнилося 34 роки.

На честь цієї події "Телеграф" розповідає, що сталося з головними героями сімейної кінокомедії, а також показуємо, як Маколей Калкін, Кетрін О’Гара, Джо Пеші та інші актори змінилися до невпізнання.

Як зараз виглядають актори фільму "Сам удома"

Маколей Калкін — Кевін МакКалістер

Кадр із фільму/Getty Images

Маколей Калкін зіграв 8-річного хлопчика, який протистоїть бандитам та заважає їм вчинити злочин. Зараз актор активно розвиває свою акторську кар’єру, а незабаром з’явиться у другому сезоні серіалу "Фолаут" (Fallout). Довгий час Калкін не з’являвся на екрані через проблеми з алко- та наркозалежністю, але чоловікові вдалося впоратися з ними і обзавестися великою родиною. Зараз актору 44, він одружений з актрисою Брендою Сонг і виховує двох синів.

Кетрін О’Гара — Кейт МакКалістер

Кадр із фільму/Getty Images

Знаменита актриса виконала роль мами Кевіна. На момент зйомок їй було 36 років, а зараз їй 70. Кетрін продовжує активно зніматися в кіно, і щороку виходить хоч би один фільм за її участю. Наприклад, у 2024 році О’Гара знялася в картинках "Арґайл: Супершпигун" та "Бітлджюс Бітлджюс".

Джон Херд — Пітер МакКалістер

Кадр із фільму/Getty Images

Американський актор виконав роль батька Кевіна. Під час зйомок фільму йому було 43 роки. На жаль, життя Джона Херда трагічно обірвалося 21 липня 2017 року через серцевий напад.

Джо Пеші — Гаррі Лайм

Кадр із фільму/Getty Images

Джо Пеші виконав роль одного з бандитів. На момент виходу першої частини акторові було 47 років, а зараз йому вже 81. Він мешкає в США і знімається в кіно вкрай рідко. У 2019 році чоловік з’явився у фільмі "Ірландець" Мартіна Скорсезе, а минулого року зіграв у серіалі Bupkis.

Деніел Стерн — Марвін Мерчантс

Кадр із фільму/Getty Images

Американський актор виконав роль другого бандита – напарника Гаррі. Під час зйомок Деніелу було 33 роки, а зараз йому 67. У кіно Стерн з’являється рідко, переважно займається озвучкою персонажів в анімаційних фільмах. У 2023 році він зіграв роль у серіалі "Заради всього людства".

Девін Ретрей — Базз МакКалістер

Кадр із фільму/Getty Images

Американському акторові, який зіграв старшого брата Кевіна, було 13 років. Наразі йому 47, і він перебуває під слідством. Девіна звинувачують у домашньому насильстві, а з 2022 року актор є фігурантом справи про зґвалтування своєї подруги, яка сталася у 2017 році.

У вересні 2024 року американським "Друзям" виповнилося 30 років. "Телеграф" писав, як змінилися головні актори популярного ситкому та хто з них не дожив до цього дня.