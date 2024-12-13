Російський актор хотів голосувати за "Володю" у 2019 році

Пропагандист Марат Башаров, який став забороненим в Україні через підтримку війни та агресивну політику Кремля, познайомився з Володимиром Зеленським у далекому мирному минулому. Тоді ще президент України займався студією "Квартал 95" та акторством.

Що пов’язує російського актора та телеведучого Марата Башарова та Володимира Зеленського? Розповідає "Телеграф".

Чоловіки разом знімалися у двох комедійних фільмах — "Службовий роман. Наш час" у 2011 році та "Ржевський проти Наполеона" у 2012 році. Після спільних робіт на знімальному майданчику лизоблюд російського диктатора Путіна довгий час вважав колишнього гумориста своїм другом.

Зеленський і Башаров у фільмі "Службовий роман. Наш час", 2011 рік

Кадр із фільму "Службовий роман. Наш час"

Хотів віддати голос за Зеленського у 2019-му

Марат Башаров, який виявився кримнашистом, на президентських виборах в Україні у 2019 році хотів би проголосувати саме за Володимира Зеленського і навіть називав його великою людиною. Про це він говорив у той період росЗМІ.

"Якби я мав можливість голосувати — і я голосував би за Володю, і вся моя сім’я голосувала б, бо це велика людина, великий, чудовий актор і чесна людина. Більше б таких. Слава Богу, що в Україні з’явився ось такий лідер, який може потягнути за собою всю країну", — говорив путініст у 2019 році.

Марат Башаров підтримав вторгнення в Україну

Актор не раз відвідував анексований Росією український Крим, за що потрапив до "Миротворця". Раніше "Телеграф" писав, що говорить Марат Башаров про війну проти України.