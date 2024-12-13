Российский актер хотел голосовать за "Володю" в 2019 году

Пропагандист Марат Башаров, который стал запрещенным в Украине из-за поддержки войны и агрессивной политики Кремля, познакомился с Владимиром Зеленским в далеком мирном прошлом. Тогда еще президент Украины занимался студией "Квартал 95" и актерством.

Что связывает российского актера и телеведущего Марата Башарова и Владимира Зеленского? Рассказывает "Телеграф".

Мужчины вместе снимались в двух комедийных фильмах — "Служебный роман. Наше время" в 2011 году и "Ржевский против Наполеона" в 2012 году. После совместных работ на съемочной площадке лизоблюд российского диктатора Путина долгое время считал бывшего юмориста своим другом.

Зеленский и Башаров в фильме "Служебный роман. Наше время", 2011 год

Кадр из фильма "Служебный роман. Наше время"

Хотел отдать голос за Зеленского в 2019-м

Марат Башаров, который оказался крымнашистом, на президентских выборах в Украине в 2019 году хотел бы проголосовать именно за Владимира Зеленского и даже называл его великим человеком. Об этом он говорил в тот период росСМИ.

"Если бы я имел возможность голосовать — и я бы голосовал за Володю, и вся моя семья бы голосовала, потому что это великий человек, великий, замечательный актёр и честный человек. Больше бы таких. Слава Богу, что в Украине появился вот такой лидер, который может потянуть за собой всю страну", — говорил путинист в 2019 году.

Марат Башаров поддержал вторжение в Украину

Актер не раз посещал аннексированный Россией украинский Крым, за что попал в "Миротворец". Ранее "Телеграф" писал, что говорит Марат Башаров о войне против Украины.