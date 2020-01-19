Скачать
Воскресенье, 19.01.2020
Главные события недели: "Отставка" Гончарука, прощание с погибшими в Иране и вирус в Китае
Главные события недели: "Отставка" Гончарука, прощание с погибшими в Иране и вирус в Китае
Украина попрощалась с погибшими в авиакатастрофе в Иране: фоторепортаж
Украина попрощалась с погибшими в авиакатастрофе в Иране: фоторепортаж
Динамо сыграло вничью с Легией
Динамо сыграло вничью с Легией
Лисы не будет: крупнейшая киностудия 20th Century Fox меняет свое название
Лисы не будет: крупнейшая киностудия 20th Century Fox меняет свое название

Российских актеров не пустили на гастроли в Украину: подробности

Российских актеров не пустили на гастроли в Украину: подробности
19:20 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса:Актерам Сергею Колесникову, Ларисе Удовиченко и Андрею Бутину запретили въезд в Украину. Случилось это в аэропорту Запорожья, куда россияне прилетели с гастролям.

Как сообщает местный сайт 061.ua, артисты летели в Украину из Польши. Гастролеры хотели пересечь границу, сев на рейс "Варшава – Запорожье". Однако во время паспортного контроля представители российского шоу-бизнеса не смогли объяснить цель своего визита. Кроме этого, один из артистов посещал Крым после оккупации, что зафиксировано в базе данных пограничников.

"Гражданин России незаконно посещал оккупированную его страной территорию Крыма. Пограничники отказали ему в пересечении границы, а также довели решение о запрете въезда на территорию нашего государства и проставили отметку в паспортном документе. Еще трое россиян не смогли объяснить целесообразности и цели своего пребывания в Украине", – говорится в официальном заявлении Госпогранслужбы.

По данным местных СМИ, актеры Сергей Колесников, Лариса Удовиченко и Андрей Бутин должны были выступить на сцене запорожского театра. Гастролеры привезли в город спектакль "Идея Фикс", премьера которого должна была состояться 19 января. Сопровождал актеров их менеджер, которому также отказали в праве на въезд в Украину. Сейчас спектакль отменили. Кроме Запорожья, гастролеры должны были посетить Одессу, Полтаву и Киев.

Российские актеры пытались попасть в Украину / Пресс-служба

Крещение Господне 2020: поздравления от украинских знаменитостей (Фото, Видео)

Интересно, что в постановке должен был участвовать скандальный актер Марат Башаров. Мужчина неоднократно посещал оккупированный полуостров и публично поддерживал агрессивную политику Кремля. В первые дни публикации анонса активисты выступили против таких гостей из РФ. Люди требовали запретить спектакль "Идея Фикс", анонсировали акции протестов и блокировки театров. Вероятно, из-за этого Марат Башаров отказался от поездки в Украину.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Скандал, Знаменитости, Звезды, Артисты, Российские артисты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Города Украины с самой высокой стоимостью жизни
02 Дефицит витамина B12: какие симптомы "сигнализируют" об опасной нехватке
03 Hyundai презентовал уникальный 7-местный кроссовер Genesis GV80 (Фото)
04 Футболист на радостях ударил угловой флажок, тот угодил между ног фанату (Видео)
05 Мойка автомобиля: главные ошибки мойщиков машин
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украину не пустили актеров из России
В Украину не пустили актеров из России
В Киеве жестоко убили ветерана АТО
В Киеве жестоко убили ветерана АТО
В Украине резко вырос уровень безработицы
В Украине резко вырос уровень безработицы
Скончался известный участник группы &quot;Ляпис Трубецкой&quot;
Скончался известный участник группы "Ляпис Трубецкой"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь