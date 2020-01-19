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Что нужно сделать на Крещение 2020

Крещение Господне 2020: поздравления от украинских знаменитостей (Фото, Видео)

Крещение Господне 2020: поздравления от украинских знаменитостей (Фото, Видео)
15:43 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Collage Telegraf

Новости шоу бизнеса:19 января в Украине отмечают Крещение или Иордан – третий религиозный праздник, который завершает рождественско-новогодний цикл.

Христиане верят, что в этот день вода обладает целебными свойствами, поэтому охотно ныряют в проруби. Не обходят вниманием праздник и украинские звезды.

Большое количество артистов сейчас находятся на отдыхе, поэтому вместо проруби окунулись в море. Однако и они не забыли поздравить фанатов с Крещением и пожелать им крепкого здоровья на весь год. Как знаменитости встретили праздник Иордан и поздравляли фанатов в сети?

TAYANNA

 
 
 
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Публикация от TAYANNA (@tayanna_reshetnyak)

Певица TAYANNA (Татьяна Решетняк) встретила Крещение в Украине. Артистка не обошла стороной традиции и нырнула в водоем. "С Крещением всех вас! Любви и здоровья!" – написала она под эффектным фото.

Лилия Ребрик

 
 
 
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Публикация от Лілія Ребрик (@liliia.rebrik)

"С праздником Крещения! Никогда не прыгала в прорубь, но, возможно, когда-то решусь, кто знает", – поздравила телеведущая Лилия Ребрик, которая с мужем находится на Мальдивах.

Ольга Сумская

 
 
 
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Публикация от Ольга Сумская (@olgasumska)

"Христос крещается! С вечерей всех вкусной, с Иорданской святой водой! Чтобы Иисус, крестился, всегда при нужде заступился!" – поздравила актриса Ольга Сумская.

Екатерина Осадчая

 
 
 
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Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

"С праздником Крещения! Традиционно поем щедривки и едим кутью. Прыгнуть в прорубь никак не получается, но как-то и на это решусь", – поделилась телезвезда Екатерина Осадчая.

Юрий Горбунов

 
 
 
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Публикация от Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy)

"С Крещением! Христос крестился в реке Иордан! Будьте здоровыми и счастливыми!" – поздравил актер и ведущий Юрий Горбунов.

Екатерина Бужинская

 
 
 
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Публикация от Екатерина Бужинская (@buzhynska)

"В великий день Крещения Господнего желаю очиститься святой водой и оставаться чистыми душой, здоровыми духом и сильными верой. Будьте счастливы и любимы", – пожелала певица Екатерина Бужинская.

Оля Полякова

 
 
 
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Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

Что нужно сделать на Крещение 2020

"С Крещением!" – написала Оля Полякова, добавив курортные фото с дочкой.

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Знаменитости, Звезды, Крещение, Крещение Господне, Украинские звезды.
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