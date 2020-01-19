Крещение Господне 2020: поздравления от украинских знаменитостей (Фото, Видео)

Новости шоу бизнеса:19 января в Украине отмечают Крещение или Иордан – третий религиозный праздник, который завершает рождественско-новогодний цикл.

Христиане верят, что в этот день вода обладает целебными свойствами, поэтому охотно ныряют в проруби. Не обходят вниманием праздник и украинские звезды.

Большое количество артистов сейчас находятся на отдыхе, поэтому вместо проруби окунулись в море. Однако и они не забыли поздравить фанатов с Крещением и пожелать им крепкого здоровья на весь год. Как знаменитости встретили праздник Иордан и поздравляли фанатов в сети?

TAYANNA

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от TAYANNA (@tayanna_reshetnyak) 18 Янв 2020 в 10:49 PST

Певица TAYANNA (Татьяна Решетняк) встретила Крещение в Украине. Артистка не обошла стороной традиции и нырнула в водоем. "С Крещением всех вас! Любви и здоровья!" – написала она под эффектным фото.

Лилия Ребрик

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лілія Ребрик (@liliia.rebrik) 18 Янв 2020 в 9:40 PST

"С праздником Крещения! Никогда не прыгала в прорубь, но, возможно, когда-то решусь, кто знает", – поздравила телеведущая Лилия Ребрик, которая с мужем находится на Мальдивах.

Ольга Сумская

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга Сумская (@olgasumska) 18 Янв 2020 в 3:00 PST

"Христос крещается! С вечерей всех вкусной, с Иорданской святой водой! Чтобы Иисус, крестился, всегда при нужде заступился!" – поздравила актриса Ольга Сумская.

Екатерина Осадчая

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha) 18 Янв 2020 в 2:57 PST

"С праздником Крещения! Традиционно поем щедривки и едим кутью. Прыгнуть в прорубь никак не получается, но как-то и на это решусь", – поделилась телезвезда Екатерина Осадчая.

Юрий Горбунов

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy) 18 Янв 2020 в 3:24 PST

"С Крещением! Христос крестился в реке Иордан! Будьте здоровыми и счастливыми!" – поздравил актер и ведущий Юрий Горбунов.

Екатерина Бужинская

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Екатерина Бужинская (@buzhynska) 18 Янв 2020 в 6:25 PST

"В великий день Крещения Господнего желаю очиститься святой водой и оставаться чистыми душой, здоровыми духом и сильными верой. Будьте счастливы и любимы", – пожелала певица Екатерина Бужинская.

Оля Полякова

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic) 18 Янв 2020 в 1:21 PST

"С Крещением!" – написала Оля Полякова, добавив курортные фото с дочкой.