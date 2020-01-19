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Что нужно сделать на Крещение 2020
Что нужно сделать на Крещение 2020

Что нужно сделать на Крещение 2020

Что нужно сделать на Крещение 2020
13:35 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Великий православный праздник Крещение Господне празднуется ежегодно 19 января.

Важным символом этого дня считается вода. Наши предки считали, что она становится животворной и каждый, кто в ней искупается – исцелится.

Как праздновать Крещение Господне 2020

В 2020 году Крещение у православных выпадает на воскресенье. Но сам праздник начинается вечером 18 января, когда отмечается Крещенский Сочельник. В это время принято соблюдать строгий пост. Накануне 19 января святят воду в храмах в память, что Спаситель Своим Крещением освятил воду. В сам же праздник Богоявления святиться вода в реках и других водоемах, где берут воду.

Считается, что освященную воду принято хранить целый год. Ее пьют во время болезни, а также во время жизненных невзгод для поддержания духа.

Кроме того, 19 января у верующих принято окунаться в ледяную воду с головой. Перед погружением в прорубь нужно три раза перекреститься и окунуться со словами: "Во имя Отца и Сына, и Святого Духа".

Что необходимо сделать в день Крещения Господнего

  • ранним утром произнести молитву о выздоровлении от болезней, мире и благополучии для близких, исполнении заветных желаний,

  • освятить дом святой водой,

  • можно крестить малышей и венчаться – это к большому счастью,

  • стоит запомнить сон, приснившийся в ночь с 18 на 19 января, так как такие сны считаются вещими,

  • начинать в этот день благие дела, тогда все вернется сторицей.

С Крещением Господним 2020! Обычаи и народные приметы праздника

Освященную воду принято хранить целый год: она не теряет своих свойств. Верующие используют ее для лечения от болезней, а также для поддержания духа и очищения жилища. Пить крещенскую воду следует натощак сразу после пробуждения.

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