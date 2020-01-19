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С Крещением Господним 2020! Обычаи и народные приметы праздника
С Крещением Господним 2020! Обычаи и народные приметы праздника

С Крещением Господним 2020! Обычаи и народные приметы праздника

С Крещением Господним 2020! Обычаи и народные приметы праздника
09:03 Сегодня Телеграф Фото: www.pinterest.com

Новости Украины:19 января православными христианами празднуется Крещение Господне.

19 января один из важнейших церковных праздников в православной церкви. В этот день христиане вспоминают одно из самых значительных событий, описанных в Библии: Иисус Христос был крещен в водах реки Иордан. Именно во время этого обряда открылись небеса, и Святой Дух в виде голубя спустился на Иисуса, а с неба раздался голос: "Сей есть Сын Мой возлюбленный, в котором Моё благоволение". Это и было знамение о том, что Иисус, действительно, является спасителем, которого все ждали. Освящение воды – самая главная традиция, которой придерживались на 19 января. Считается, что такую воду можно использовать очень долго – она не подвержена порче.

Обычно на Крещение ударяли сильные морозы, но считалось, что после этого холода пойдут на спад, а солнце повернет свой ход к весне.

Народные приметы на Крещение Господне

Люди, принявшие крещение в этот день – самые счастливые.

Сыграть свадьбу от Крещения до Масленицы – к счастью в браке. Сватовство в Крещение также является хорошим знаком.

Если Крещенские морозы крепче, чем Рождественские, значит, год будет урожайным.

Крещение Господне 2020: нежные поздравления для вас и вашей семьи

Если в проруби вода 19 января дошла до краев, то весной будет сильное половодье.

Если на Крещение ясная и морозная погода, то, по приметам, лето будет засушливым.

Если снег 19 января идет крупными хлопьями, то будет хороший урожай.

Оттепель в Крещение – до конца зимы сильных морозов тоже не предвидится.

Если человек родился в Крещенский день, то он будет счастлив и удачлив. В качестве оберега ему рекомендуют носить нефрит.

Пасмурна погода и снегопады – к хорошему лету.

Теплая погода на Крещение – примета, свидетельствующая о том, что хлеб будет густым (темным).

Крещение Господне 2020: поздравления в стихах и открытках

Если в полдень 19 января облака стали синими, значит, можно ожидать хорошего урожая.

Если в Крещенье метет метель, значит, подобная погода продлится до конца зимы.

Полный месяц – к сильному половодью весной.

Если собаки долго лают, то охотники могут рассчитывать на хорошую добычу в нынешнем году.

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Считается, что в крещенскую ночь открываются небеса, а потому, о чем помолится человек – это обязательно сбудется.

Пасмурная погода по примете 19 января сулит богатый урожай хлеба.

Искупаться в проруби на Крещение – очищение от болезней и горестей на весь будущий год.

Если девушка утром 19 января встретит молодого мужчину, то выйдет замуж в этом году. Если встретится старик, значит, ходить ей в девках еще один год.

Если напоить скот крещенской водой, то он будет хорошо плодиться.

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Все по теме:

Праздник, Традиции, Приметы, Народные приметы, Обряды, 19 января, Крещение Господне 2020, Святое Богоявление, Водохрещи.
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