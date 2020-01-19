Крещение Господне 2020: нежные поздравления для вас и вашей семьи

С Крещением Господним поздравляю!
Пусть греет сверху веры чистый свет.
Любви огромной, искренней желаю
И жить еще как можно больше лет.
Пусть будут везде ангелы с тобою,
Пусть берегут от горестей, беды.
Желаю лишь душевного покоя...
Да и всего того, что хочешь ты.
С Крещением Господним! Любви, благополучия, мира и душевного тепла. Пусть и в доме, и в сердце, и в жизни будет достаток, пусть и грусть, и тревоги, и обиды смоет освященная вода. Желаю, чтобы светлая надежда никогда не давала опуститься твоим крыльям, чтобы добрая вера всегда прибавляла сил.
В Крещение Господне хочу пожелать,
Чтобы Божья на Вас сошла благодать.
Водица святая пусть смоет печали,
Болезней и горя Вы впредь чтоб не знали.
Господь пусть за все грехи Вас простит,
А ангел Божий семью и дом хранит.
Вот и пришел в каждый дом священный и волшебный праздник ― Крещение Господне. В этот чудесный и божественный день хочется всем пожелать мира, доброты, честности и справедливости. Пусть чудо живет в ваших сердцах и дарит вам светлую надежду на прекрасное будущее. Желаю вам крепкого здоровья, внутреннего тепла, которое согревает душу и сердце, успехов во всех начинаниях. Желаю, чтобы в этот светлый день вас окружали родные, любимые и близкие люди. Пусть ваши дома наполнятся радостью, смехом и позитивом!
Пусть вода Крещенская
Вам здоровье даст
И за все хорошее
Пусть Господь возздаст.
Укрепляйтесь верою,
Верьте в Божью волю,
Пусть пошлет вам легкую,
Радостную долю.
С праздником Крещения,
Счастьи и добра
И конечно чистого,
Божьего тепла.
Желаю в этот день святой
Здоровья и добра,
Крещенской праздничной водой
Печали смыть сполна,
Дарить тепло своим родным
Морозам вопреки.
Пусть светом счастья золотым
Наполнятся деньки.
Горячей веры крепкий щит
Укроет пусть от зла,
И Бог тебя благословит
На добрые дела.
Поздравляем со светлым праздником Крещения Господнего! Пусть чистая, крещенская вода омоет и унесет с собой все беды, печали и болезни. Пусть принесет с собой крепкое здоровье и чистоту мыслей, чтобы Ваша жизнь была счастливой и радостной.
Поздравляю с Крещением Господним и желаю, чтобы Бог хранил твою семью от всех бед и ненастий, чтобы твой путь был добрым и светлым, а твоё сердце — любящим и открытым для счастья. Пусть в твои двери стучатся только желанные гости и только хорошие вести.
Поздравляю с Крещением Господним и желаю с головой окунуться в чистую воду добрых надежд, поверить в светлое чудо и открыть новый мир счастья для себя. Желаю крепкого здоровья, мира, а в нём хороших людей, ясных дней жизни, а в них радости и любви.
В день Крещения Христова,
Поздравляю с праздником,
Счастья вам, друзья, большого,
Светлой жизни, радостной!
Пусть очистится душа
От обид, печали, злости,
Пусть всё будет хорошо,
Всё плохое с себя сбросьте.
Пусть дарует вам Христос
Милость, доброту, прощенье,
Ласку, нежность и тепло
И своё благословленье!
Поздравляю с Крещением Господним и желаю, чтобы все тяготы и заботы ушли, омытые святой водой этого благодатного дня. Пусть праздник подарит душевное равновесие, крепкое здоровье, мир в семье и уют в доме.
Сегодня день особый —
Крещение Христово,
И этот день пусть станет
Для благ земных основой.
Чтоб помыслами были
Чисты и бескорыстны,
Чтоб искренне ценили
То, что дано вам свыше.
И чтоб покой душевный,
А в сердце — только радость.
И чтоб не одолела
Вас грусть, печаль и слабость.
Пусть Бог хранит от горя,
От бед и от ненастья.
С крещенскою водою
Придут любовь и счастье.