Крещение Господне 2020: нежные поздравления для вас и вашей семьи

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2 С Крещением Господним поздравляю! Пусть греет сверху веры чистый свет. Любви огромной, искренней желаю И жить еще как можно больше лет. Пусть будут везде ангелы с тобою, Пусть берегут от горестей, беды. Желаю лишь душевного покоя... Да и всего того, что хочешь ты.

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4 С Крещением Господним! Любви, благополучия, мира и душевного тепла. Пусть и в доме, и в сердце, и в жизни будет достаток, пусть и грусть, и тревоги, и обиды смоет освященная вода. Желаю, чтобы светлая надежда никогда не давала опуститься твоим крыльям, чтобы добрая вера всегда прибавляла сил.

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6 В Крещение Господне хочу пожелать, Чтобы Божья на Вас сошла благодать. Водица святая пусть смоет печали, Болезней и горя Вы впредь чтоб не знали. Господь пусть за все грехи Вас простит, А ангел Божий семью и дом хранит.

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8 Вот и пришел в каждый дом священный и волшебный праздник ― Крещение Господне. В этот чудесный и божественный день хочется всем пожелать мира, доброты, честности и справедливости. Пусть чудо живет в ваших сердцах и дарит вам светлую надежду на прекрасное будущее. Желаю вам крепкого здоровья, внутреннего тепла, которое согревает душу и сердце, успехов во всех начинаниях. Желаю, чтобы в этот светлый день вас окружали родные, любимые и близкие люди. Пусть ваши дома наполнятся радостью, смехом и позитивом!

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10 Пусть вода Крещенская Вам здоровье даст И за все хорошее Пусть Господь возздаст. Укрепляйтесь верою, Верьте в Божью волю, Пусть пошлет вам легкую, Радостную долю. С праздником Крещения, Счастьи и добра И конечно чистого, Божьего тепла.

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12 Желаю в этот день святой Здоровья и добра, Крещенской праздничной водой Печали смыть сполна, Дарить тепло своим родным Морозам вопреки. Пусть светом счастья золотым Наполнятся деньки. Горячей веры крепкий щит Укроет пусть от зла, И Бог тебя благословит На добрые дела.

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14 Поздравляем со светлым праздником Крещения Господнего! Пусть чистая, крещенская вода омоет и унесет с собой все беды, печали и болезни. Пусть принесет с собой крепкое здоровье и чистоту мыслей, чтобы Ваша жизнь была счастливой и радостной.

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16 Поздравляю с Крещением Господним и желаю, чтобы Бог хранил твою семью от всех бед и ненастий, чтобы твой путь был добрым и светлым, а твоё сердце — любящим и открытым для счастья. Пусть в твои двери стучатся только желанные гости и только хорошие вести.

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18 Поздравляю с Крещением Господним и желаю с головой окунуться в чистую воду добрых надежд, поверить в светлое чудо и открыть новый мир счастья для себя. Желаю крепкого здоровья, мира, а в нём хороших людей, ясных дней жизни, а в них радости и любви.

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20 В день Крещения Христова, Поздравляю с праздником, Счастья вам, друзья, большого, Светлой жизни, радостной! Пусть очистится душа От обид, печали, злости, Пусть всё будет хорошо, Всё плохое с себя сбросьте. Пусть дарует вам Христос Милость, доброту, прощенье, Ласку, нежность и тепло И своё благословленье!

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22 Поздравляю с Крещением Господним и желаю, чтобы все тяготы и заботы ушли, омытые святой водой этого благодатного дня. Пусть праздник подарит душевное равновесие, крепкое здоровье, мир в семье и уют в доме.