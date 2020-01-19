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Крещение Господне 2020: нежные поздравления для вас и вашей семьи

Смотрите фото (15)
Крещение Господне 2020: нежные поздравления для вас и вашей семьи
07:00 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

19 января – Крещение Гоcподне 2020. Этот праздник связан с крещением Иисуса в реке Иордан.

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    С Крещением Господним поздравляю!

    Пусть греет сверху веры чистый свет.

    Любви огромной, искренней желаю

    И жить еще как можно больше лет.

     

    Пусть будут везде ангелы с тобою,

    Пусть берегут от горестей, беды.

    Желаю лишь душевного покоя...

    Да и всего того, что хочешь ты.

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     С Крещением Господним! Любви, благополучия, мира и душевного тепла. Пусть и в доме, и в сердце, и в жизни будет достаток, пусть и грусть, и тревоги, и обиды смоет освященная вода. Желаю, чтобы светлая надежда никогда не давала опуститься твоим крыльям, чтобы добрая вера всегда прибавляла сил.

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      В Крещение Господне хочу пожелать,

    Чтобы Божья на Вас сошла благодать.

    Водица святая пусть смоет печали,

    Болезней и горя Вы впредь чтоб не знали.

    Господь пусть за все грехи Вас простит,

    А ангел Божий семью и дом хранит.

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    Вот и пришел в каждый дом священный и волшебный праздник ― Крещение Господне. В этот чудесный и божественный день хочется всем пожелать мира, доброты, честности и справедливости. Пусть чудо живет в ваших сердцах и дарит вам светлую надежду на прекрасное будущее. Желаю вам крепкого здоровья, внутреннего тепла, которое согревает душу и сердце, успехов во всех начинаниях. Желаю, чтобы в этот светлый день вас окружали родные, любимые и близкие люди. Пусть ваши дома наполнятся радостью, смехом и позитивом!

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     Пусть вода Крещенская

    Вам здоровье даст

    И за все хорошее

    Пусть Господь возздаст.

     

    Укрепляйтесь верою,

    Верьте в Божью волю,

    Пусть пошлет вам легкую,

    Радостную долю.

     

    С праздником Крещения,

    Счастьи и добра

    И конечно чистого,

    Божьего тепла.

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     Желаю в этот день святой

    Здоровья и добра,

    Крещенской праздничной водой

    Печали смыть сполна,

     

    Дарить тепло своим родным

    Морозам вопреки.

    Пусть светом счастья золотым

    Наполнятся деньки.

     

    Горячей веры крепкий щит

    Укроет пусть от зла,

    И Бог тебя благословит

    На добрые дела.

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    Поздравляем со светлым праздником Крещения Господнего! Пусть чистая, крещенская вода омоет и унесет с собой все беды, печали и болезни. Пусть принесет с собой крепкое здоровье и чистоту мыслей, чтобы Ваша жизнь была счастливой и радостной.

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    Поздравляю с Крещением Господним и желаю, чтобы Бог хранил твою семью от всех бед и ненастий, чтобы твой путь был добрым и светлым, а твоё сердце — любящим и открытым для счастья. Пусть в твои двери стучатся только желанные гости и только хорошие вести.

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     Поздравляю с Крещением Господним и желаю с головой окунуться в чистую воду добрых надежд, поверить в светлое чудо и открыть новый мир счастья для себя. Желаю крепкого здоровья, мира, а в нём хороших людей, ясных дней жизни, а в них радости и любви.

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      В день Крещения Христова,

    Поздравляю с праздником,

    Счастья вам, друзья, большого,

    Светлой жизни, радостной!

     

    Пусть очистится душа

    От обид, печали, злости,

    Пусть всё будет хорошо,

    Всё плохое с себя сбросьте.

     

    Пусть дарует вам Христос

    Милость, доброту, прощенье,

    Ласку, нежность и тепло

    И своё благословленье!

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     Поздравляю с Крещением Господним и желаю, чтобы все тяготы и заботы ушли, омытые святой водой этого благодатного дня. Пусть праздник подарит душевное равновесие, крепкое здоровье, мир в семье и уют в доме.

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    Сегодня день особый —

    Крещение Христово,

    И этот день пусть станет

    Для благ земных основой.

     

    Чтоб помыслами были

    Чисты и бескорыстны,

    Чтоб искренне ценили

    То, что дано вам свыше.

     

    И чтоб покой душевный,

    А в сердце — только радость.

    И чтоб не одолела

    Вас грусть, печаль и слабость.

     

    Пусть Бог хранит от горя,

    От бед и от ненастья.

    С крещенскою водою

    Придут любовь и счастье.

Крещение Господне 2020: поздравления в стихах и открытках

Крещение Господне 2020: история праздника и старинные традиции

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