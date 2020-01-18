Крещение Господне 2020: поздравления в стихах и открытках

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2 С дурными мыслями прощайтесь, Желайте каждому добра, И в день Крещенья очищайтесь, Душой и телом, господа! Пусть радость будет в каждом доме, Пусть будут помыслы чисты, Всех вас с Крещеньем, всем здоровья, И чистой вам, святой воды!

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4 Поздравляю с Господним Крещением! Пусть поднимется вмиг настроение И дела будут просто даваться, А карман - без проблем пополняться! Вы умойтесь святою водою, Чтобы стать еще лучше душою И грехи прочь смелее гоните. Хорошо и приятно живите!

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6 Сегодня в день Крещения Господня Мы ждем прощения грехов. И молимся о нашем счастье, О здравии без лишних слов. Пускай сегодня в день священный Очистятся и плоть и дух. Тебя мы просим Господи, Помилуй и излечи нас от недуг. Пусть всем сегодня будет счастье, Пусть радость мир наш озарит. Пусть защитит Господь нас от ненастья, И в душу веру нам вселит!

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8 С Крещением Господним поздравляю И ангелов хранителей желаю. Пусть светится от радости душа, Пусть будет жизнь светла и хороша!

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10 На Крещение Господне Пусть мечты сбываются, Каплями святой воды Все грехи смываются.

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12 В день Крещения святого Вам желаю чистоты В мыслях, сердце и поступках, Сбудутся пускай мечты.

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14 Говорят, что в эту ночь небо открывается, Можно даже загадать все, что пожелается. В день Крещения Господня зазвонят колокола, Будут все благословенны от велика до мала! Пусть вода очистит душу, веру в сердце воскресит, А Господь нас всех услышит и ошибки нам простит.

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16 Пусть крещенские морозы Вместе со святой водой Отведут от Вас угрозы, И болезни стороной Обтекать Вас точно будут, В этом и сомнений нет, Ведь воды крещенской чудо Омывает от всех бед!

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18 Чудесный праздник средь зимы - Крещение Господне. В сей день духовной чистоты Желаем стать свободней: От мыслей грустных и от бед, От суеты тяжелой. Пусть в Вашу душу явит свет Дух Божий – белый голубь. Желаем счастья и добра Вам каждую минуту, Судьба к Вам будет пусть щедра, А Бог – к молитвам чуток.

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20 Принимайте поздравленья С Днем Святым Благословенным, С Днем Господнего Крещенья, С истинным Богоявленьем! Пусть сойдет на вас святая Божья благодать большая, Небеса оберегают, Ангел рядом пусть летает. Не теряйте веры в то, Что все будет хорошо, Пусть она вам помогает - На путь верный наставляет!

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22 В праздник Великий – Святое Крещение, Снова спустилась с небес благодать, Стала водица вокруг вся целебная, В проруби душу спешат очищать. Пусть же Господь сбережет душу грешную, Пусть исцелит все недуги и зло. Смоет пусть слезы с лица безутешные, Станет пусть легче, кому тяжело. Весело пусть на душе будет, благостно, В этот Великий и праздничный час, И пусть Господь озаряет вас радостью. С праздником светлым поздравим мы вас!

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