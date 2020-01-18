Крещение Господне 2020: поздравления в стихах и открытках

С дурными мыслями прощайтесь,
Желайте каждому добра,
И в день Крещенья очищайтесь,
Душой и телом, господа!
Пусть радость будет в каждом доме,
Пусть будут помыслы чисты,
Всех вас с Крещеньем, всем здоровья,
И чистой вам, святой воды!
Поздравляю с Господним Крещением!
Пусть поднимется вмиг настроение
И дела будут просто даваться,
А карман - без проблем пополняться!
Вы умойтесь святою водою,
Чтобы стать еще лучше душою
И грехи прочь смелее гоните.
Хорошо и приятно живите!
Сегодня в день Крещения Господня
Мы ждем прощения грехов.
И молимся о нашем счастье,
О здравии без лишних слов.
Пускай сегодня в день священный
Очистятся и плоть и дух.
Тебя мы просим Господи,
Помилуй и излечи нас от недуг.
Пусть всем сегодня будет счастье,
Пусть радость мир наш озарит.
Пусть защитит Господь нас от ненастья,
И в душу веру нам вселит!
С Крещением Господним поздравляю
И ангелов хранителей желаю.
Пусть светится от радости душа,
Пусть будет жизнь светла и хороша!
На Крещение Господне
Пусть мечты сбываются,
Каплями святой воды
Все грехи смываются.
В день Крещения святого
Вам желаю чистоты
В мыслях, сердце и поступках,
Сбудутся пускай мечты.
Говорят, что в эту ночь небо открывается,
Можно даже загадать все, что пожелается.
В день Крещения Господня зазвонят колокола,
Будут все благословенны от велика до мала!
Пусть вода очистит душу, веру в сердце воскресит,
А Господь нас всех услышит и ошибки нам простит.
Пусть крещенские морозы
Вместе со святой водой
Отведут от Вас угрозы,
И болезни стороной
Обтекать Вас точно будут,
В этом и сомнений нет,
Ведь воды крещенской чудо
Омывает от всех бед!
Чудесный праздник средь зимы -
Крещение Господне.
В сей день духовной чистоты
Желаем стать свободней:
От мыслей грустных и от бед,
От суеты тяжелой.
Пусть в Вашу душу явит свет
Дух Божий – белый голубь.
Желаем счастья и добра
Вам каждую минуту,
Судьба к Вам будет пусть щедра,
А Бог – к молитвам чуток.
Принимайте поздравленья
С Днем Святым Благословенным,
С Днем Господнего Крещенья,
С истинным Богоявленьем!
Пусть сойдет на вас святая
Божья благодать большая,
Небеса оберегают,
Ангел рядом пусть летает.
Не теряйте веры в то,
Что все будет хорошо,
Пусть она вам помогает -
На путь верный наставляет!
В праздник Великий – Святое Крещение,
Снова спустилась с небес благодать,
Стала водица вокруг вся целебная,
В проруби душу спешат очищать.
Пусть же Господь сбережет душу грешную,
Пусть исцелит все недуги и зло.
Смоет пусть слезы с лица безутешные,
Станет пусть легче, кому тяжело.
Весело пусть на душе будет, благостно,
В этот Великий и праздничный час,
И пусть Господь озаряет вас радостью.
С праздником светлым поздравим мы вас!
Пусть в доме уютном не гаснет очаг,
Не меркнет огонь в счастливых очах,
Господне Крещение благая весть,
Наполнится радостью мир наш весь.
И небо ночное сияньем мерцает,
Крещение Господь в воде принимает,
И святости полон церковный алтарь
Мы вместе встречаем любимый январь!