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Крещение Господне 2020: поздравления в стихах и открытках

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Крещение Господне 2020: поздравления в стихах и открытках
14:14 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Крещение - один из наиболее важных праздников православной церкви, он приходится на ночь с 18 по 19 января.

  • 1

  • 2

    С дурными мыслями прощайтесь,

    Желайте каждому добра,

    И в день Крещенья очищайтесь,

    Душой и телом, господа!

    Пусть радость будет в каждом доме,

    Пусть будут помыслы чисты,

    Всех вас с Крещеньем, всем здоровья,

    И чистой вам, святой воды!

  • 3

  • 4

    Поздравляю с Господним Крещением!

    Пусть поднимется вмиг настроение

    И дела будут просто даваться,

    А карман - без проблем пополняться!

    Вы умойтесь святою водою,

    Чтобы стать еще лучше душою

    И грехи прочь смелее гоните.

    Хорошо и приятно живите!

  • 5

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    Сегодня в день Крещения Господня

    Мы ждем прощения грехов.

    И молимся о нашем счастье,

    О здравии без лишних слов.

    Пускай сегодня в день священный

    Очистятся и плоть и дух.

    Тебя мы просим Господи,

    Помилуй и излечи нас от недуг.

    Пусть всем сегодня будет счастье,

    Пусть радость мир наш озарит.

    Пусть защитит Господь нас от ненастья,

    И в душу веру нам вселит!

  • 7

  • 8

    С Крещением Господним поздравляю

    И ангелов хранителей желаю.

    Пусть светится от радости душа,

    Пусть будет жизнь светла и хороша!

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    На Крещение Господне

    Пусть мечты сбываются,

    Каплями святой воды

    Все грехи смываются.

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    В день Крещения святого

    Вам желаю чистоты

    В мыслях, сердце и поступках,

    Сбудутся пускай мечты.

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  • 14

    Говорят, что в эту ночь небо открывается,

    Можно даже загадать все, что пожелается.

    В день Крещения Господня зазвонят колокола,

    Будут все благословенны от велика до мала!

    Пусть вода очистит душу, веру в сердце воскресит,

    А Господь нас всех услышит и ошибки нам простит.

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    Пусть крещенские морозы

    Вместе со святой водой

    Отведут от Вас угрозы,

    И болезни стороной

    Обтекать Вас точно будут,

    В этом и сомнений нет,

    Ведь воды крещенской чудо

    Омывает от всех бед!

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  • 18

    Чудесный праздник средь зимы -

    Крещение Господне.

    В сей день духовной чистоты

    Желаем стать свободней:

    От мыслей грустных и от бед,

    От суеты тяжелой.

    Пусть в Вашу душу явит свет

    Дух Божий – белый голубь.

    Желаем счастья и добра

    Вам каждую минуту,

    Судьба к Вам будет пусть щедра,

    А Бог – к молитвам чуток.

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    Принимайте поздравленья

    С Днем Святым Благословенным,

    С Днем Господнего Крещенья,

    С истинным Богоявленьем!

    Пусть сойдет на вас святая

    Божья благодать большая,

    Небеса оберегают,

    Ангел рядом пусть летает.

    Не теряйте веры в то,

    Что все будет хорошо,

    Пусть она вам помогает -

    На путь верный наставляет!

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  • 22

    В праздник Великий – Святое Крещение,

    Снова спустилась с небес благодать,

    Стала водица вокруг вся целебная,

    В проруби душу спешат очищать.

    Пусть же Господь сбережет душу грешную,

    Пусть исцелит все недуги и зло.

    Смоет пусть слезы с лица безутешные,

    Станет пусть легче, кому тяжело.

    Весело пусть на душе будет, благостно,

    В этот Великий и праздничный час,

    И пусть Господь озаряет вас радостью.

    С праздником светлым поздравим мы вас!

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  • 24

    Пусть в доме уютном не гаснет очаг,

    Не меркнет огонь в счастливых очах,

    Господне Крещение благая весть,

    Наполнится радостью мир наш весь.

    И небо ночное сияньем мерцает,

    Крещение Господь в воде принимает,

    И святости полон церковный алтарь

    Мы вместе встречаем любимый январь!

Народные приметы на Крещение Господне 2020

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