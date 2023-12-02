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Зірка "Сам удома" Маколей Калкін уперше показав своїх маленьких синів (свіжі фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Маколей Калкін та Бренда Сонг Новина оновлена 02 грудня 2023, 11:43
Маколей Калкін та Бренда Сонг. Фото Getty Images

А акторові вже 43 роки

Американець Маколей Калкін, який став одним із тих акторів, які здобули неймовірну популярність ще в дитинстві, через роки нарешті удостоївся іменної зірки на Алеї слави в Голлівуді, Лос-Анджелес. У свої 43 роки слава знаменитості трохи вщухла, проте успіхи у кінокар’єрі чоловік чудово компенсує міцною родиною.

У п’ятницю, 1 грудня, Маколей Калкін прийшов на захід разом зі своєю дружиною, актрисою азійського походження Брендою Сонг, та їхніми спільними дітьми, які практично ніколи не з’являються на публіці, — двома синами Дакотою (актор назвав сина на честь загиблої в автокатастрофі 29-річної сестри) і Карсоном, про народження якого зірка повідомив лише через 2 місяці.

Зі старшим сином Маколей та Бренда сфотографувалися на червоній доріжці, а молодшого з пустушкою в роті фотографи "засікли" в той момент, коли Калкін ніжно цілував голову дитини. Підтримати актора приїхала і екранна мати актора, 69-річна Кетрін О’Гара.

Зірка фільмів "Сам удома" з майбутньою дружиною зустрілися кілька років тому під час зйомок "Похмілля у Таїланді" і незабаром почали зустрічатися. У січні 2022 року стало відомо, що Маколей Калкін зробив пропозицію своїй коханій.

Маколей Калкін Бренда Сонг
Маколей Калкін, Бренда Сонг із сином Дакотою. Фото: Getty Images
Маколей Калкін Бренда Сонг
43-річний актор похвалився своїм молодшим сином Карсоном. Фото: Getty Images
Маколей Калкін Кетрін О’Гара
На Алеї слави у Голлівуді "засвітилася" 69-річна актриса Кетрін О’Гара (друга на фото Getty Images)

Раніше ми писали, що акторка Шеннен Догерті перенесла складну хімієтерапію. Зірка "Зачарованих" бореться із раком з 2015 року.

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#Діти #Один вдома #Маколей Калкін #Алея слави #Бренда Сонг