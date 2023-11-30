У мережі опублікували свіже фото Винника: артист "засвітився" у компанії волонтерів
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Нещодавно артист сфотографувався з українськими волонтерами
Співак Олег Винник після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну перебрався жити до Німеччини. Артист дуже рідко виступає перед українською публікою, тому його поява завжди супроводжується численними плітками та припущеннями.
Нещодавно у мережі показали, який вигляд має виконавець. Відповідну світлину на сторінці в Instagram оприлюднила його офіційна представниця Валерія Барон.
Фотографія зроблена в Німеччині під час зустрічі знаменитості з волонтерами благодійного фонду "Буцькі ангели". Барон уточнила, що Винник відреагував на прохання волонтерів допомогти розшукати автомобіль для українських військовослужбовців.
"До Олега Винника прийшли волонтери з Благодійного Фонду "Буцькі Ангели". Він допоміг їм із пошуком і підготовкою автомобіля для бійця на передову. А також передав благодійну допомогу (ліжка, матраци, одяг і взуття), які зібрали в Німеччині разом з Anja Rätzke і Thomas Uhlig", — йдеться в підписі до свіжої світлини.
Нагадаємо, що 50-річний артист має рідкісну хворобу, деталі якої не поспішає розголошувати. Раніше він розповідав про симптоми свого захворювання та говорив, що у Німеччині таку патологію має близько 2% людей.
Тоді Олег уточнив, що сьогодні "ця хвороба не є такою страшною та летальною", проте якщо людина зволікатиме з лікуванням, то може стати інвалідом.
"Буду відвертим. Слава Богу, що мене підняли і поставили на ноги. Це не одна і навіть не дві речі, які мене накрили. Я в інтерв'ю говорив, що не звертаю уваги на своє здоров’я. А потім одного дня в тобі раз, і вимикається все. На цю хворобу в Німеччині хворіють два відсотки. Сьогодні це вже не така страшна хвороба і не летальна. Але якщо не звертатися до лікаря, то за рік ти залишаєшся у візку", — коментував Винник стан свого здоров'я.
Також знаменитість згадував, що запідозрив появу загадкового захворювання під час одного з концертних турів. Після обстеження та консультації з медикаками ситуацію із хворобливим станом вдалося покращити.
Раніше "Телеграф" писав, що таємничий клон Олега Винника пожалівся, що йому погрожують фанатки "повелителя вовчиць". DISCOMAN не може відбитися від настирливих прихильниць.