В сети опубликовали свежее фото Винника: артист "засветился" в компании волонтеров

Недавно артист сфотографировался с украинскими волонтерами

Певец Олег Винник после начала полномасштабного вторжения россии в Украину перебрался жить в Германию. Артист очень редко выступает перед украинской публикой, поэтому его появление всегда сопровождается многочисленными слухами и предположениями.

Недавно в сети показали, как выглядит исполнитель. Соответствующее фото на странице в Instagram обнародовала его официальная представительница Валерия Барон.

Фотография сделана в Германии во время встречи знаменитости с волонтерами Благотворительного фонда "Буцкие ангелы". Барон уточнила, что Винник отреагировал на просьбу волонтеров помочь разыскать автомобиль для украинских военнослужащих.

Винник имеет бодрый вид

"К Олегу Виннику пришли волонтеры из Благотворительного фонда "Буцкие Ангелы". Он помог им с поиском и подготовкой автомобиля для украинских бойцов. А также передал благотворительную помощь (кровати, матрасы, одежду и обувь), которые собрали в Германии вместе с Anja Rätzke и Thomas Uhlig", — говорится в подписи к фотографии.

Напомним, что 50-летний артист страдает редкой болезнью, детали которой не спешит разглашать. Ранее он рассказывал о симптомах своего заболевания и говорил, что в Германии такую патологию имеют около 2% людей.

Тогда Олег уточнил, что сегодня "эта болезнь не такая страшная и летальная", однако если человек будет медлить с лечением, то может стать инвалидом.

"Буду откровенным. Слава Богу, что меня подняли и поставили на ноги. Это не одна и даже не две вещи, которые меня накрыли. Я в интервью говорил, что не обращаю внимания на свое здоровье. А потом однажды раз и выключается все. Этой болезнью в Германии болеют два процента. Сегодня это уже не такая страшная болезнь и не летальная. Но если не обращаться к врачу, то за год ты остаешься в коляске", — комментировал Винник состояние своего здоровья.

Также знаменитость вспоминал, что заподозрил появление загадочного заболевания во время одного из концертных туров. После обследования и консультации с медиками ситуацию с болезненным состоянием удалось улучшить.

Ранее "Телеграф" писал, что таинственный клон Олега Винника пожаловался, что ему угрожают фанатки "повелителя волчиц". DISCOMAN не может отбиться от назойливых поклонниц.