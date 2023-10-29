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Украинец с немецкой пропиской: где сейчас Олег Винник и как ему удалось выехать из Украины во время войны

Автор
Галина Струс Галина Струс
Дата публикации
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Автор
Артист живет за границей и, похоже, не собирается возвращаться на украинскую сцену Новость обновлена 29 октября 2023, 19:30
Артист живет за границей и, похоже, не собирается возвращаться на украинскую сцену. Фото Скриншот из YouTube

Певец покинул Украину, как только началась полномасштабная война

С начала полномасштабной войны, сразу после 24 февраля 2022 года, из Украины начали массово выезжать люди, в том числе и знаменитости. Однако, некоторые спустя несколько недель или месяцев все же вернулись, а другие решили остаться. Среди тех, кто покинул Украину был и популярный исполнитель Олег Винник, который не просто выехал, а вообще пропал с радаров и перестал выходить на связь с поклонниками даже в соцсетях.

Как оказалось, Олег Винник выехал из Украины 26 февраля, и отправился в Германию, резидентом которой он является уже более двух десятков лет. Собственно и государственную границу он пересек без проблем благодаря "немецкой прописке". Обо всем этом Олег Винник рассказал в единственном большом интервью, которое вышло летом на ютуб-канале КРП. Отметим, что ранее, в мирное время, в своих интервью артист рассказывал, что у его есть своя квартира со студией в Берлине, где он записывал все свои песни.

По словам артиста, он уезжал из Украины не один, а "вывозил с собой очень много людей".

"Я гражданин Украины, хронический украинец, резидент Германии — проживаю здесь уже 23 года. Есть только загранпаспорт, потому что внутренний у меня забрали еще в начале 2000-х, когда я стал на постоянный учет в украинском посольстве. Я уехал 26 числа. И вывозил с собой очень много людей", — рассказал Олег Винник.

На вопросы о том, почему он не на фронте и не защищает страну с другими украинскими мужчинами, исполнитель уклончиво ответил, что у него "свой фронт".

К слову, в отличие от других знаменитостей, которые в первый год войны давали много благотворительных концертов в Европе и Америке в поддержку Украины, Винник на таких крупных мероприятиях замечен не был.

Олег Винник на сцене

Ранее "Телеграф" рассказывал, что интервью с Олегом Винником назвали "новым уровнем звездной кринжи". Украинцы очень возмущены поведением артиста, который годами собирал стадионы и армии "волчиц" в Украине.

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#Украина #Германия #Олег Винник